【英足總杯】生日百場晉級 穆帥三喜臨門

（倫敦27日訊）週五進行的英足總杯第四圈賽事，“紅魔”曼聯客場以4比0完胜英乙球隊約奧維爾，輕鬆晉級16強，穆里尼奧在55歲生日當天，執掌曼聯的第100場比賽中獲得勝利，可謂三喜臨門！

本場剛完成從阿申納轉會至曼聯的桑切斯，迅速迎來加盟紅魔後的處子秀。與上一場聯賽的首發相比，本場只有馬塔連續首發，其他主力都獲得了休息，前不久剛宣布會在本賽季退役的卡裡克，自去年9月以來首次回到綠茵場比賽。

桑切斯處子秀獻助攻

約奧維爾主場草地狀況不理想，曼聯開場之後儘管佔據場面上優勢，但在地面推進攻勢也遇上不少麻煩，沒能阻止太多威脅攻勢。第24分鐘，桑切斯左路內切妙傳，無人防守的麥克托米奈14碼處右腳低射，克裡希亞克撲出底線。5分鐘後，史密斯背後鏟倒桑切斯領到黃牌，桑切斯30碼處主罰任意球，皮球繞過人牆但力量不足，克裡希亞克撲到球。

曼聯在第41分鐘意外取得領先，桑切斯反擊戰中分球中路，拉什福德禁區前沿強行突破被斷，詹姆斯沒有解圍想要讓門將出來拿球，機警的拉什福德跟進在小禁區將球捅射入網，0比1，曼聯帶著1球領先優勢進入半場休息。

下半場第51分鐘，桑切斯開出左側角球，前點馬塔似傳似射打向球門，球打在橫樑上彈出底線。第61分鐘，曼聯反擊4打4，桑切斯佯裝內切中路分球左側，無人防守的埃雷拉停球調整後推射遠角破門，0比2，埃雷拉3年前足總杯對約維爾也破門。

隨後穆里尼奧先後換上兩位主力盧卡庫和林加德出場暖身，而兩人分別在終場前各進一球。第89分鐘，林加德前場右側在四名球員包圍網中帶球突入直奔禁區右肋14碼處後右腳低射遠角，門將視線被擋毫無反應，0比3；第93分鐘，埃雷拉直塞，羅霍禁區左肋傳中，中路盧卡庫面對空門把球打入，0比4。

關鍵傳球冠全場 桑切斯首秀膺最佳