【A CLASSIC TOUR學友．經典】 聽“神”在唱歌

如果要選擇一生中必看的3名歌手演唱會，其中一位，一定是“歌神”張學友！

一連3場讓粉絲連夜排隊搶票、話題不斷的《A CLASSIC TOUR 學友 ．經典》世界巡回演唱會吉隆坡站，周五終於迎來首場，即是歌神巡迴的第132場。1987年他在香港首次舉辦四面台演唱會，所以他配合“經典”主題，加上這是他人生中的第9次演唱會，他決定把四面台帶到香港以外的地方。他滿足、開心地說：“唱歌33年，我終於做到了！”

四面台的概念出自於歌神，專業團隊將其概念化為真實，舞台變動與 視覺上的出神入化互動，讓全場歌迷多次發出驚嘆聲。除了道具和舞台機關重重，舞蹈員人數也比一般演唱會還要多，共有24位。

無法想像56歲的歌神，在台上又唱又跳時而狂野時而嫵媚、又狂叫又飆高音唱足3個小時。歌神的歌聲也因年紀關係，開場不久的《怎麼捨得你》高音唱得有點吃力、安哥後的第一首歌《用餘生去愛》明顯跑調。歌迷們欣然接受這些瑕疵，因為早已被歌神的《餓狼傳說》嘶吼、《我醒著做夢》飆高音，以及演繹多首高難度的歌曲所折服。

該演唱會由 F&N 聯合ONEMUSIC XOX 榮譽呈獻，Star Planet與Impact Entertainment 聯手協辦。

曲目

我與你、非常夏日、今晚要盡情、慢慢、離人、這麼近那麼遠、怎麼捨得你、愛火花、忘記他、她來聽我的演唱會、我真的受傷了、頭髮亂了、和好不如初、寂寞的男人、遙遠的他、野貓之戀、餓狼傳說、如果這都不算愛、我醒著做夢、不經不覺、春風秋雨、你的名字我的姓氏、愛是永恆、祝福

安哥

（友情歌1985年─2015年）用餘生去愛＋給朋友＋心如刀割＋離開以後＋一千個傷心的理由＋只想一生跟你走＋我等到花兒也謝了＋分手總要在雨天＋吻別＋每天愛你多一些＋李香蘭＋Amour＋情已逝、如果愛