老師，我沒偷手機 中二女生自縊證清白

（威南26日訊）被老師懷疑偷走其iPhone 6手機，13歲印裔女學生回家後用圍巾綁冷氣電線投環自盡，並留書向老師堅稱她沒有拿手機，所幸被父親及時發現，女學生目前還在加護病房，昏迷3天尚未甦醒。

這名女生是在高淵某所國中就讀初中二。據知，本月24日週三下午1時許，她到教務室交作業簿給印裔女英語老師，老師過後發現手機不見了，便召她來查問，她否認偷竊。傍晚老師送她回家之後，她就在房間內留遺書上吊，以死明志。

昏迷3天未甦醒

非政府組織“印裔之聲”（Tamilar Kural）全國主席大衛與秘書沙迪今早到該校召開記者會，抨擊該校處理此事的手法不專業。他們兩人也是威省市議員。

大衛說，根據家長向同學了解的事發經過，這名女生拿作業簿到教務室之後，老師的手機就不見了，該名老師、紀律老師以及另一名老師共3人把女生召來教務室內盤問，並留她在教務室到放學，期間不准她去吃飯。

留教務室禁吃飯

傍晚放學時，女老師與在隔壁學校執教的丈夫送女生回家，女生就住在學校不遠處的東海園。

老師向學生父親投訴其孩子偷手機，其父過後與老師去一名女同學的家對質。交涉未有成果後，女教師夫婦再把女生父親送回家。

女生父親在7時回家，另一名女兒告知妹妹把自己鎖在房間內，叫也不應，他覺得事有蹊蹺立刻推開房門，看到女兒環著圍巾吊在一條電線下，幸好其中一只腳腳尖著地。他把女兒放下來後探測她尚有氣息，急忙進行急救再送院。

大衛說，女生留下一封信，用淡米爾文寫著她愛家人、父母和朋友，她愛大家也對不起大家。她連累父母，為他們帶來很大麻煩，她不想再為難大家，沒有誰應該為她的死負責。她也向該名女老師說“老師，你的手機我沒有拿，i promise”。

“根據了解，閉路電視有拍到女生進入教務室的背影，至於有沒有拍到女生正面拿手機，我們並不知道，如果有的話校方不妨公佈。”

他說，女兒做傻事讓父母擔心難過得吃不下，精神和肉體上都受煎熬。

NGO抨校方處事草率