老師，我沒偷手機 中二女生自縊證清白

（威南26日訊）被老師懷疑偷走其iPhone 6手機，13歲印裔女學生回家後用圍巾綁冷氣電線投環自盡，並留書向老師堅稱她沒有拿手機，所幸被父親及時發現，女學生目前還在加護病房，昏迷3天尚未甦醒。
這名女生是在高淵某所國中就讀初中二。據知，本月24日週三下午1時許，她到教務室交作業簿給印裔女英語老師，老師過後發現手機不見了，便召她來查問，她否認偷竊。傍晚老師送她回家之後，她就在房間內留遺書上吊，以死明志。
昏迷3天未甦醒
非政府組織“印裔之聲”（Tamilar Kural）全國主席大衛與秘書沙迪今早到該校召開記者會，抨擊該校處理此事的手法不專業。他們兩人也是威省市議員。
大衛說，根據家長向同學了解的事發經過，這名女生拿作業簿到教務室之後，老師的手機就不見了，該名老師、紀律老師以及另一名老師共3人把女生召來教務室內盤問，並留她在教務室到放學，期間不准她去吃飯。
留教務室禁吃飯
傍晚放學時，女老師與在隔壁學校執教的丈夫送女生回家，女生就住在學校不遠處的東海園。
老師向學生父親投訴其孩子偷手機，其父過後與老師去一名女同學的家對質。交涉未有成果後，女教師夫婦再把女生父親送回家。
女生父親在7時回家，另一名女兒告知妹妹把自己鎖在房間內，叫也不應，他覺得事有蹊蹺立刻推開房門，看到女兒環著圍巾吊在一條電線下，幸好其中一只腳腳尖著地。他把女兒放下來後探測她尚有氣息，急忙進行急救再送院。
大衛說，女生留下一封信，用淡米爾文寫著她愛家人、父母和朋友，她愛大家也對不起大家。她連累父母，為他們帶來很大麻煩，她不想再為難大家，沒有誰應該為她的死負責。她也向該名女老師說“老師，你的手機我沒有拿，i promise”。
“根據了解，閉路電視有拍到女生進入教務室的背影，至於有沒有拍到女生正面拿手機，我們並不知道，如果有的話校方不妨公佈。”
他說，女兒做傻事讓父母擔心難過得吃不下，精神和肉體上都受煎熬。
NGO抨校方處事草率
大衛強調，這件事的焦點並不是該女生有沒有偷手機，而是學校沒有以專業的手法處理此事，非常草率。
他認為，老師的手機遺失，若懷疑學生偷竊，應該交給紀律老師調查，讓家長到校協助，這才是標準作業程序。而不是自己盤問、恐嚇，她才13歲，面對這種事，無法像成年人一樣為自己辯駁，甚至在感到屈辱之下做出傻事。
“據說，女老師在女生回家途中，在車上恐嚇學生會報案追究，即使是她的父親也會被送到警察局，造成女生精神恐懼。”
大衛與沙迪到校擬見校長不果，卻會見了聞訊而來的威南縣教育局主任及警官，他們即在校門口短暫交流。
大衛說，縣教育局主任應允開檔調查，警方也指示家長前往報案。他表示今午將到詩不朗再也醫院探望女生後，再與家長去報案。
他也澄清，坊間傳言該女生已逝世，其實是謠言，目前該女生仍在加護病房，人尚在昏迷狀態。