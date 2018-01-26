近10年最嚴重火災 韓醫院大火 41死逾百傷

（首爾26日訊）上個月21日剛發生健身中心大火奪走29條人命的韓國，再傳死傷慘重的恐怖火患！慶尚南道密陽市一間醫院今早失火，造成至少41人死亡，超過131人受傷，當中多人危殆，死亡人數或再上升。這也是韓國近10年來最嚴重的一場火災，目前火勢已撲滅，死傷者身份有待確認，暫時未知起火原因。

事發於當地時間今早7時30分（大馬時間今早6時30分），慶尚南道密陽巿世宗醫院一樓的急症室突然起火，火勢隨後往上延燒。消防員成功在大火蔓延到2樓時控制火勢，但大火持續約3小時才被撲熄。

該醫院樓高6層，事發時住著超過190名病人。據了解，該院設有一般醫院及療養院，院內有不少重症病人及老年患者，並有35名醫生及醫護人員。

急症室首先起火

消防員是在一樓和二樓發現大部分死者，估計多是吸入有毒濃煙致命。消防部門透露，是護士發現急症室突然起火，確實起火原因有待調查，當局初步排除縱火。警方已成立現場應急行動小組，調查事發原因。

救援期間，院方111名病人及醫院職員轉送至附近6所醫院，與醫院主樓相鄰的療養院有94名老年病患也緊急撤離。

總統文在寅今早緊急召集首席秘書和助理開會，商討相關後續事宜。由於韓國最近嚴重火警事故頻傳，文在寅指示，除了要迅速確定起火原因，也下令採取一切必要措施，防止未來再次發生類似悲劇。

總統府青瓦台表示，已啟動國家緊急管理機制，總理李洛淵發布緊急命令，要求相關單位調動所有資源救援。

另外，中國駐釜山領事館表示，沒接到有中國公民傷亡的通報。根據密陽市警方掌握的情況，起火的醫院沒外國公民。