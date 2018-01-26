【英超聯賽】穆帥收生日大禮 續約紅魔至2020

（曼徹斯特26日訊）就在55歲生日（1963年1月26日）前夕，穆里尼奧收到一份生日大禮，與“紅魔”曼聯續約至2020年，合同中還有一年的延續條款。穆裡尼奧入主曼聯時與球會簽訂的合同為期三年，合同到2019年到期，球會高層對“魔力鳥”的執教成績持肯定態度，這是雙方提前達成一致成功續約的原因。

54歲的穆裡尼奧曾執教波圖、切爾西、國際米蘭、皇家馬德里等隊，帶領不同球隊在各國聯賽和歐冠獲得多個冠軍。2016年夏天穆裡尼奧入主曼聯成為紅魔的新教頭，帶領球隊獲得2016年社區盾冠軍，2016/17賽季獲得聯賽杯和歐聯杯冠軍，並帶隊重新殺回歐冠。

和球會簽下新約後，穆裡尼奧表示很高興，“我很榮幸也很驕傲可以成為曼聯的主教練。感謝老闆和伍德沃德先生對於我艱苦工作和對球隊投入的認可。我很高興他們對我報以的信任，相信我在這個偉大球會部的未來主教練的崗位上是個正確的選擇。”

設下單季奪三冠目標

穆裡尼奧說：“我們設定了很高的目標，一個賽季贏得三冠王，這是我對我的球隊期望所在，我們也正在為曼聯的光輝和成功未來創造條件。我還要感謝工作人員和球員們，沒有他們的一起和友誼，我們不可能做到。我愛我的球員們，相信他們知道我們要一起共事接下來的三年的消息也會很開心。”

“當然我最後不能忘了感謝球迷們，感謝球迷們的支持，讓我在這裡這麼快就融入這個大家庭。我要再次強調，能夠成為曼聯的主教練讓我每一天都很驕傲，我也真的很高興。”