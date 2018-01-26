愛情騙子連環計 女失身母騙財

（吉隆坡25日訊）其貌不揚的愛情騙子老少皆不放過，不但騙得單親媽媽為他懷孕生女，還騙得“未來岳母”在一年內借出9萬令吉幫他度過難關，直到他突然失蹤，收賬人員找上門時，“糖衣炸彈”才被揭發，而令人咋舌的是，這名愛情騙子竟然在同一時間，以類似的技倆，欺騙另外3名女性高達60多萬令吉的巨款！
來自柔佛新邦令金的何女士（36歲）今日揭露，這名自稱是廚師的愛情騙子把她欺騙，導致她在感情上遭受創傷，更令74歲的母親溫氏被騙走9萬1000令吉養老金。
何女士說，她是在2016年通過Sweet Ring交友網站認識一名姓雷的40歲男子，對方自稱抱著結婚的心態尋找女性朋友，要求她給機會互相認識。
其貌不揚誠懇偷心
她指出，她接納對方要求，通過微信交流的方式和對方展開更深入的交談。
“在交談中，他自稱來自檳城，是家中獨生子，父母已經雙亡。他聲稱自己是國際廚師，在新加坡擔任總廚，後來又說被公司調去吉隆坡管理旗下的麵包連鎖店。”
她說，交往一個月後，在對方邀約下，兩人約在新山見面。
“我第一次見到他時，覺得他相貌長得很抱歉，還有一副凸出的齜牙，一點都不討喜。可是，他表現得非常誠懇，自認自己的相貌不討好，希望我不要介意，可以和他交往，共同往朝結婚的目標前進。”
她稱，考慮了兩星期後，她決定給對方機會，還在他要求下把他帶給她母親看看。
她表示，對方在見面中表現很誠懇，也願意接納她的10歲兒子，同時答應她母親會給1萬令吉的聘金。
她說，第一次會面時，母親就對他有不錯的印象，支持兩人交往。在去年2月，對方以公司缺少助手，要求她辭職到吉隆坡幫忙管理分行業務，於是她在農曆新年過後，就辭職到吉隆坡甲洞與他一起生活。
“我在吉隆坡期間，他一直以各種藉口不讓我工作，還稱有能力養我。這期間他一再重複說他在吉隆坡的工作全年無休，工廠24小時運作，而且他也有承包來自私人酒店的飲食宴會，包括國陣的1 Malaysia的宴會，每年有多達七十多萬令的額外收入。”
何氏指出，去年4月，對方開始抱怨生意周轉不靈，要求她說服母親出資幫他度過難關。
“他以簽署合約，承諾給予高回酬來吸引我母親，還寫了一份協議書，里面讓我作證，有他和我母親的親筆簽名，借出7萬6000令吉，可獲得15萬2000令吉的回酬，以及每星期以1200令吉的方式攤還借款，騙我母親上當。”
依協議還錢後開空頭支票
何氏指出，雷姓騙子一直都表現得很照顧她家人，每個月還在經濟上大力支持，向她母親借錢後，也都依據協議，每星期匯1200令吉到母親戶頭，讓她和母親對他信任有加。
“可是，他在匯款5次之後，就借口准備以後一次過退還一筆大數目給母親而停止匯款，還一直叫我母親不要怕他不還錢。”
她說，去年7月，對方帶她母親到律師樓，讓律師見證他開出一張8萬2000令吉的支票給她母親。
“我母親當時把支票存入銀行，但沒有即時發現支票無法過賬，一個多月之後，我幫母親到銀行查詢時，才發現支票跳票了，我追問他時，他表現得很錯愕，並且積極的處理問題。”
她稱，對方後來說銀行是基於款項太大無法過賬，支票已經退去國家銀行，他的資產也被凍結。
“拖了兩個多月後，他再開出一張20萬令吉的支票給我母親，但支票還是無法過賬，他給的理由是銀行懷疑他的戶頭進行洗黑錢活動而被凍結。”
同手法騙3女子60萬
馬華公共服務及投訴部主任拿督斯里張天賜指出，該部在與收賬員聯絡後，確信雷姓男子是愛情騙子，至少涉及欺騙3名分別來自檳城和柔佛的女性，共超過60萬令吉的款項。
“根據收賬員的說法，這名騙子以類似的手法欺騙這些女性，讓她們誤以為他是真命天子而奉上金錢，我們無法確定這些女性有沒有像何氏般懷孕生子。”
他透露，該部今年至今已接獲3宗愛情騙子的案件，受害人都是女性。
“去年，我們接獲20宗愛情騙子的案件，大部分受害人都是女性，年齡介於40至50歲，其中3宗還被拍攝了裸體和性愛影片，而這些受害人90%都是從各類交友網站或應用程序中結識這些騙子。”
他說，這類案件可在刑事法典420條文下展開調查。
2組阿窿上門追債30萬
何氏說，今年1月11日，有2組大耳窿找上門，指她的未婚夫在外面以她母親的地址，借了20萬至30萬令吉的債務，收賬人員還出示資料，透露未婚夫其實涉及多宗欺騙案。
“根據收賬員的說法，他們是接到一名女性委托人，依據地址向我收賬，而這名女性也是遭到未婚夫欺騙。”
她指出，收賬員基於她也是受害者，叫她去報案，以便他們可以和老闆交代。
“在我報案後，收賬員也暫時沒有再來騷擾我和家人。”
得知有身孕買車供使用
何氏說，當她發現懷孕後，雷姓男子表現得非常高興，還稱會盡快和她註冊結婚，並買了一輛二手車給她家人使用，處處關懷她們，讓她家人不疑有詐。
她在去年12月20日誕下女兒，對方到醫院探望她兩次後，在27日之後就音訊全無。
她因為呼吸道有問題，在生產期間，留院15天，沒想到對方在這期間騙得母親把2張提款卡和密碼移交給他，並自行從她的戶頭提了不少錢。
“他也一直有開出支票給母親，但這些支票後來都被發現是空頭支票。”
她表示，直到對方失去音訊後，就知道事態不簡單，但母親還是堅信他會還錢。