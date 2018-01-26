愛情騙子連環計 女失身母騙財

（吉隆坡25日訊）其貌不揚的愛情騙子老少皆不放過，不但騙得單親媽媽為他懷孕生女，還騙得“未來岳母”在一年內借出9萬令吉幫他度過難關，直到他突然失蹤，收賬人員找上門時，“糖衣炸彈”才被揭發，而令人咋舌的是，這名愛情騙子竟然在同一時間，以類似的技倆，欺騙另外3名女性高達60多萬令吉的巨款！

來自柔佛新邦令金的何女士（36歲）今日揭露，這名自稱是廚師的愛情騙子把她欺騙，導致她在感情上遭受創傷，更令74歲的母親溫氏被騙走9萬1000令吉養老金。

何女士說，她是在2016年通過Sweet Ring交友網站認識一名姓雷的40歲男子，對方自稱抱著結婚的心態尋找女性朋友，要求她給機會互相認識。

其貌不揚誠懇偷心

她指出，她接納對方要求，通過微信交流的方式和對方展開更深入的交談。

“在交談中，他自稱來自檳城，是家中獨生子，父母已經雙亡。他聲稱自己是國際廚師，在新加坡擔任總廚，後來又說被公司調去吉隆坡管理旗下的麵包連鎖店。”

她說，交往一個月後，在對方邀約下，兩人約在新山見面。

“我第一次見到他時，覺得他相貌長得很抱歉，還有一副凸出的齜牙，一點都不討喜。可是，他表現得非常誠懇，自認自己的相貌不討好，希望我不要介意，可以和他交往，共同往朝結婚的目標前進。”

她稱，考慮了兩星期後，她決定給對方機會，還在他要求下把他帶給她母親看看。

她表示，對方在見面中表現很誠懇，也願意接納她的10歲兒子，同時答應她母親會給1萬令吉的聘金。

她說，第一次會面時，母親就對他有不錯的印象，支持兩人交往。在去年2月，對方以公司缺少助手，要求她辭職到吉隆坡幫忙管理分行業務，於是她在農曆新年過後，就辭職到吉隆坡甲洞與他一起生活。

“我在吉隆坡期間，他一直以各種藉口不讓我工作，還稱有能力養我。這期間他一再重複說他在吉隆坡的工作全年無休，工廠24小時運作，而且他也有承包來自私人酒店的飲食宴會，包括國陣的1 Malaysia的宴會，每年有多達七十多萬令的額外收入。”

何氏指出，去年4月，對方開始抱怨生意周轉不靈，要求她說服母親出資幫他度過難關。

“他以簽署合約，承諾給予高回酬來吸引我母親，還寫了一份協議書，里面讓我作證，有他和我母親的親筆簽名，借出7萬6000令吉，可獲得15萬2000令吉的回酬，以及每星期以1200令吉的方式攤還借款，騙我母親上當。”

依協議還錢後開空頭支票

何氏指出，雷姓騙子一直都表現得很照顧她家人，每個月還在經濟上大力支持，向她母親借錢後，也都依據協議，每星期匯1200令吉到母親戶頭，讓她和母親對他信任有加。 “可是，他在匯款5次之後，就借口准備以後一次過退還一筆大數目給母親而停止匯款，還一直叫我母親不要怕他不還錢。” 她說，去年7月，對方帶她母親到律師樓，讓律師見證他開出一張8萬2000令吉的支票給她母親。 “我母親當時把支票存入銀行，但沒有即時發現支票無法過賬，一個多月之後，我幫母親到銀行查詢時，才發現支票跳票了，我追問他時，他表現得很錯愕，並且積極的處理問題。” 她稱，對方後來說銀行是基於款項太大無法過賬，支票已經退去國家銀行，他的資產也被凍結。 “拖了兩個多月後，他再開出一張20萬令吉的支票給我母親，但支票還是無法過賬，他給的理由是銀行懷疑他的戶頭進行洗黑錢活動而被凍結。”

同手法騙3女子60萬