【朱玉葉姦殺案】終極判決絞刑 被告上訴敗訴

（布城25日訊）12年前轟動全國的北大畢業生朱玉葉遭奸殺案，聯邦法院五司今日一致駁回被告沙里爾的上訴，維持高庭原判，宣判被告謀殺罪成，須面對死刑。

聯邦法院五司以聯邦法院首席大法官敦勞勿斯為首，另四司是丹斯里哈山拉、丹斯里陳國華、丹斯里查哈拉及拿督阿里查杜。

勞勿斯指出，根據證人口供，法院與上訴庭持有相同意見，認為高庭將被告定罪的裁決是正確的。

他認為，根據本案的環境證據，獲得的唯一結論就是，被告是致死死者的人。

聞判無表情 妻抱頭痛哭

被告聞判後目無表情，只是被庭警帶走時不斷回頭看家人，相信是被告的妻子則抱頭痛哭。

被告代表律師安德魯較早在陳詞時表示，警方逮捕了21名嫌犯助查，控方在審訊期間卻未傳召一名重要證人出庭供證，即在俱樂部工作人員的主管，這名證人可以協助認人，以確保是否有任何員工在案發後潛逃。

他說，死者在案發當天約妹妹到俱樂部附近跑步，其實是和被告約好在該處“秘密會面”，繼而發生性行為。

不過，他的說法遭主控官哈雅蒂副檢察司強烈反對，強調當天是死者的妹妹約死者跑步。

安德魯指出，警方化學鑑證組也證明2人在車上發生性行為，但沒有證據顯示死者在車上被殺害。

哈雅蒂認為，死者身上只發現被告的脫氧核醣核酸（DNA）樣本，被告在案發後便潛逃到澳洲，直到2012年杪才返國，顯示被告做賊心虛。

上訴庭於2016年11月29日駁回被告的上訴，並維持高庭原判。

2013年6月25日，亞羅士打高庭指控方雖然證明死者身上的精液屬於被告，也發現第三者的DNA，而控方未能提出間接或直接證據，證明朱玉葉的死亡是由沙里爾造成，宣判被告表罪不成立，無罪釋放。

控方不滿判決提出上訴，上訴庭於2014年10月13日推翻高庭判決，諭令沙里爾必須回到高庭對謀殺指控答辯。

亞羅士打高庭在2015年8月9日宣判沙裡爾謀殺罪名成立，被判處死刑。

沙里爾被控於2006年1月14日下午5時30分至凌晨3時05分，在吉中雙溪大年青松嶺俱樂部附近一帶，謀殺當年26歲的朱玉葉，抵觸刑事法典302條文（謀殺）。在此條文下，一旦罪成，唯一的刑罰是死刑。