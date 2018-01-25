【朱玉葉姦殺案】終極判決絞刑 被告上訴敗訴

（布城25日訊）12年前轟動全國的北大畢業生朱玉葉遭奸殺案，聯邦法院五司今日一致駁回被告沙里爾的上訴，維持高庭原判，宣判被告謀殺罪成，須面對死刑。
聯邦法院五司以聯邦法院首席大法官敦勞勿斯為首，另四司是丹斯里哈山拉、丹斯里陳國華、丹斯里查哈拉及拿督阿里查杜。
勞勿斯指出，根據證人口供，法院與上訴庭持有相同意見，認為高庭將被告定罪的裁決是正確的。
他認為，根據本案的環境證據，獲得的唯一結論就是，被告是致死死者的人。
聞判無表情 妻抱頭痛哭
被告聞判後目無表情，只是被庭警帶走時不斷回頭看家人，相信是被告的妻子則抱頭痛哭。
被告代表律師安德魯較早在陳詞時表示，警方逮捕了21名嫌犯助查，控方在審訊期間卻未傳召一名重要證人出庭供證，即在俱樂部工作人員的主管，這名證人可以協助認人，以確保是否有任何員工在案發後潛逃。
他說，死者在案發當天約妹妹到俱樂部附近跑步，其實是和被告約好在該處“秘密會面”，繼而發生性行為。
不過，他的說法遭主控官哈雅蒂副檢察司強烈反對，強調當天是死者的妹妹約死者跑步。
安德魯指出，警方化學鑑證組也證明2人在車上發生性行為，但沒有證據顯示死者在車上被殺害。
哈雅蒂認為，死者身上只發現被告的脫氧核醣核酸（DNA）樣本，被告在案發後便潛逃到澳洲，直到2012年杪才返國，顯示被告做賊心虛。
上訴庭於2016年11月29日駁回被告的上訴，並維持高庭原判。
2013年6月25日，亞羅士打高庭指控方雖然證明死者身上的精液屬於被告，也發現第三者的DNA，而控方未能提出間接或直接證據，證明朱玉葉的死亡是由沙里爾造成，宣判被告表罪不成立，無罪釋放。
控方不滿判決提出上訴，上訴庭於2014年10月13日推翻高庭判決，諭令沙里爾必須回到高庭對謀殺指控答辯。
亞羅士打高庭在2015年8月9日宣判沙裡爾謀殺罪名成立，被判處死刑。
沙里爾被控於2006年1月14日下午5時30分至凌晨3時05分，在吉中雙溪大年青松嶺俱樂部附近一帶，謀殺當年26歲的朱玉葉，抵觸刑事法典302條文（謀殺）。在此條文下，一旦罪成，唯一的刑罰是死刑。
生日接獲消息 朱玉葉父感欣慰
今日也是朱玉葉父親朱亞壽的生日，聯邦法院維持被告死刑原判的消息，讓他感到欣慰。
朱亞壽今日下午3時在行動黨武拉必區州議員王國慧等人陪同下召開記者會。
朱亞壽說，他是接到王國慧的電話才知道此事。
朱亞壽也通過王國慧感謝所有人過去12年對於朱家的關懷，包括所有群眾、媒體以及政治人物的聲援和支持。
王國慧說，這是2018年收到的最好消息，今天這麼巧也是朱亞壽生日，希望一切能雨過天晴，朱家也能放下心頭巨石，重新過生活。
公正黨峇甲亞蘭州議員黃思敏說，今天對朱家是有意義的一天，正義等了12年終於得以伸張。
王國慧備蛋糕祝賀
王國慧今天也為朱亞壽準備了蛋糕慶祝61歲生日，這是朱亞壽這些年來首粒生日蛋糕。過去這些年，他生日都只吃麵線和紅雞蛋。
朱玉葉的死忌是1月31日，朱家將在當天前往二條石暹樾孝親閣拜祭，並告知這個好消息，以慰她在天之靈。
問及是否希望被告盡快被正法，朱亞壽說，他認為應該沒有那麼快執行，對方還可以向國家元首尋求寬赦。他表示有信心等到被告面對死刑的那一天。
新聞背景——跑步被擄遭姦殺棄屍
在雙溪大年任職食品工廠市場調查執行員的朱玉葉，2006年1月14日與妹妹到住家俱樂部休閑俱樂部跑步，惟兩人一前一後慢跑拉開距離讓朱玉葉不幸被擄走，短短9小時內慘遭姦殺後棄屍，香消玉殞。
根據剖驗報告顯示，朱玉葉曾遭人性侵和肛交，私處留有2名男子的精液，真正死因則是頭部和頸部的傷勢失血過多所致。
警方在事發隔天陸續逮捕19名男子調查及檢測脫氧醣核酸，但是全部因DNA結果與精液不符獲釋，案情陷入膠著。
警方在2009年3月1日逮捕一名巫裔拿督之子沙里爾協助調查，然而後者在第4天后潛逃至澳洲直至2012年1月7日重返大馬，一下機即被機場警方逮捕。
根據控狀顯示，沙里爾是被控於2006年1月14日下午5時30分至凌晨3時05分，在吉中雙溪大年青松嶺俱樂部附近一帶，謀殺當年26歲的朱玉葉，牴觸刑事法典302條文（謀殺），此條文下唯一刑罰為死刑。