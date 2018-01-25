臥底記者混入揭發 英慈善晚宴爆性騷擾

（倫敦25日訊）英國《金融時報》揭發倫敦一個慈善組織，舉辦懷疑涉及性騷擾的籌款晚宴，引起廣泛關注。事件曝光後，主辦該活動的慈善基金組織“總裁俱樂部”昨天宣布解散，而負責主持該晚會的英國教育部顧問梅勒，在醜聞被揭後亦已宣布辭職。

據報，《金融時報》日前派出臥底記者調查，已有33年歷史的“總裁俱樂部”慈善晚會，上週四晚在倫敦多切斯特酒店舉行，這個倫敦社交界年度盛會，360名受邀者全部都是來自政界、商界和金融界的上流人士，而且清一色是男性。主辦單位同時聘請130名身材高佻、外貌娟好的女侍應，並要求她們穿上緊身衣服，並需要簽署保密協議。

兩名臥底女記者說，當晚不少客人性騷擾侍應，賓客對她們上下其手、要求發生性關係等。有女侍應表示有男性一直把手放在她們的大腿上，甚至有人向她展示下體。

受助機構退還捐款

報導指活動上設有拍賣環節，包括競投與英倫銀行行長卡尼下午茶，以及與英國外長約翰遜共晉午餐的機會。約翰遜強調，從來沒有同意支持該項活動，也不知道拍賣項目，包括與他一起午膳的機會。

《金融時報》這篇報導引發社會各界憤怒，“總裁俱樂部”表示其受託人決定不再舉辦籌款活動，待餘下的基金分發予各慈善團體後，該組織亦會解散。

慈善組織解散 高官辭職

據報，“總裁俱樂部”上周舉辦的籌款晚會，是為醫院及其他機構籌募經費，不過有受助機構表明，會把捐款退還，其中倫敦兒童醫院表示，會把該組織以往的所有捐款全數退還。

英國首相特麗莎梅發言人說，在得悉慈善晚會爆發性騷擾醜聞時，感到不舒服。負責主持該晚會的英國教育部顧問梅勒。另一名有份出席的兒童及家庭事務部長扎哈維，正面對輿論要求他辭職的壓力。

特麗莎梅發言人對扎哈維出席晚宴感到遺憾，但無計劃召見扎哈維要求解釋，希望不會再有同類事件發生。