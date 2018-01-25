8便衣警鐵錘砸門搜毒 扣父女1天控阻差辦公

（吉隆坡24日訊）一對父女申訴，一隊為數8人，沒有穿制服的警員以調查毒品為名，以鐵鎚砸破住宅大門和3個房門，硬闖入屋大事搜尋，迫銬了2小時後，還將父女扣返警察局一天，然後再控他們“阻差辦公”。
這對父女形容，警員的行動猶如恐怖分子，他們如臨大敵的對付屋內的3名老幼婦孺，一點都不專業，搜查不出任何足以指控他們涉案的證據後，竟然為他們套上阻差辦公的罪名，讓他們感到非常不公平。
60歲的廖先生是一名散工兼保健產品直銷商，33歲的女兒廖曉慧則是一名歌手。廖先生說，此事是於本月7日下午3時左右，在他們租住的吉拉央向陽公寓單位發生，當時家裡僅有他和女兒及9歲的外孫。
“我聽到有人敲門，就打開客廳木門，只看到黑壓壓的一群人站在門口，神情很不友善，手上還拿著鐵棍等武器。我問他們找誰，他們聲稱是來自肅毒組的警員，要我開門讓他們進屋。我表示不相信，其中一個警員出示了一張警員證。”
1警員出示1張警員證
他不確定警員證的真偽，但腦海內從來沒有想過警察會找上自己，因為他很清楚自己不曾涉及案件，因而馬上想到對方可能是假警，因此堅持不肯開門，同時說會撥電999查證。
“我一邊喊假警，一邊關上木門，然後跑到女兒房間，喚醒正在午睡的女兒和外孫，同時撥打999電話求助。”
他表示，當時外面繼續傳來砰砰砰的敲門聲，對方高聲呼叫開門，還聲稱如果不開門，他們就會破門而入。
他說，他分別在3時25分和3時48分撥打999的電話，但一直沒有人接聽，他女兒當時也向親友以及在臉書發出求助訊息。
“我知道外面的木門撐不了多久，他們很快就會闖入屋內。”
廖先生指出，為了拖延時間獲得援助，他和女兒還把房內的衣櫥拉去頂住房門，約20分鐘後，屋外的一群人便闖進來，還衝到房門口。
“他們要我們開門，但我們實在很害怕，因為他們的行動實在很粗暴，我們在房內都可以聽到他們踢門、翻箱倒櫃的聲音。”
他說，這時候他反而希望他們真的是警察而非歹徒，因為警察至少不會奪命，相對歹徒還是比較安全。
押返警局扣一晚 驗不出吸毒獲釋
廖先生指出，對峙了15分鐘後，房門仍遭對方撞破，就連頂住房門的衣櫥也被擊破，而衝入房間的警察這時拿出手銬。
“看到手銬，我就確定他們是警察，我乖乖的伸出手，讓警察用手銬把我和女兒銬在一起，然後被他們推出客廳盤問。”
要求開電腦告知密碼
“我看到整間屋子猶如戰場般，物件四散，翻天覆地的被翻找過，一片凌亂，放在客廳的保健品全被開啟，散落一地。”
他說，警察把他和女兒推到客廳後，就拷問他是否有吸白粉，是否涉及毒品活動，而他也給予充分合作，在警方要求下打開電腦，告知密碼。
他表示，警察曾責問他為何不開門，他解釋是因為不確定他們的身份，害怕是假警才會有這樣的反應，並強調這是一場誤會。
“可是，他們沒有接受，我和女兒在客廳被盤問了整個小時之後，便被扣押到警察局，被扣留了一個晚上。”
他稱，他們在扣押期間被安排驗尿，但驗不出吸毒，警方最終將他們釋放。
原以為事情告一段落的廖氏父女卻沒想到，警方後來反控他們阻差辦公，讓他們感到非常冤枉。
這對父女於本月17日在刑事法典186條文下被控上吉隆坡推事庭，共繳付了5000令吉保釋金才獲准外出，案件將會在2月26日過堂。
憑一張照片指控涉不法活動？
廖先生表示，他詢問警方有何依據懷疑他涉毒，警方聲稱已經跟蹤他3個月，然後出示一張他站在樓下車旁的照片。
“憑一張照片就指控我涉及不法活動，這種做法極不專業，無法讓人信服。”
更讓他氣憤不平的是，警方竟然把他的女兒當成他的情婦，還說他常載她進進出出。
廖曉慧是一名駐唱歌手，經常由父親載送，由於工作需要，她的服裝打扮也比較出眾，不料警方竟然誤把她當成是父親的小三，讓她啼笑皆非。
廖曉慧認為，警方以阻差辦公反控他們，根本是莫須有的罪名。
她說，扣留期間，她在警員指示下採取尿液樣本時，對滿地尿騷味吐出一句很骯髒的話而已，警員卻以為她罵粗口，她已當場解釋。
她指出，當警方闖入房間拉她出來時，她也本能的以手臂阻擋，保護孩子，並重申沒有罵警察，也沒有爆粗口。
他們已經委任行動黨泗岩沫國會議員林立迎為代表律師，為他們討回公道。
女婿拍照錄音被令刪除
廖先生的女婿林先生表示，他接到求助電話趕至公寓時，發現大門破了一個大洞，一名便衣警員守在外面，完全不允許他們靠近。
“警方扣押岳父和妻姨出來時，我以手機拍攝照片和錄音，結果被警方喝令刪除，完全不講人權。”
此外，廖先生的長女說，警方的做法也對年僅9歲的小外甥留下創傷和陰影，以致聽到土地的建築活動時，也會誤以為有警察闖入屋。
“外甥整晚無法入睡，他還問警察不是捉壞人的嗎？為何卻來捉外公和媽媽這些好人，讓我感到非常心痛。”
林立迎促革除擺烏龍警官
林立迎促請警方革除涉及警官，因為對方一點都不專業，跟蹤3個月之後，還可以擺如此大的烏龍，殃及無辜的人。
他也促請全國總警長交代，有什麼條文規定警方在辦案時，不允許當事人或公眾拍攝或錄音。
他說，警方在緊急情況下，確實可以在沒有逮捕令的情況下闖入民宅調查，為了避免出現誤解，他建議警方在這樣的行動中，至少必須有一位制服警察，最好是警官隨同。
他將代表當事人向警方施壓，以撤銷阻差辦公的提控。
一起出席記者會者有行動黨怡保東區國會議員蘇建祥、士拉央市議員游佳豪、林晉伙及助理賴俊權。