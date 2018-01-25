8便衣警鐵錘砸門搜毒 扣父女1天控阻差辦公

（吉隆坡24日訊）一對父女申訴，一隊為數8人，沒有穿制服的警員以調查毒品為名，以鐵鎚砸破住宅大門和3個房門，硬闖入屋大事搜尋，迫銬了2小時後，還將父女扣返警察局一天，然後再控他們“阻差辦公”。

這對父女形容，警員的行動猶如恐怖分子，他們如臨大敵的對付屋內的3名老幼婦孺，一點都不專業，搜查不出任何足以指控他們涉案的證據後，竟然為他們套上阻差辦公的罪名，讓他們感到非常不公平。

60歲的廖先生是一名散工兼保健產品直銷商，33歲的女兒廖曉慧則是一名歌手。廖先生說，此事是於本月7日下午3時左右，在他們租住的吉拉央向陽公寓單位發生，當時家裡僅有他和女兒及9歲的外孫。

“我聽到有人敲門，就打開客廳木門，只看到黑壓壓的一群人站在門口，神情很不友善，手上還拿著鐵棍等武器。我問他們找誰，他們聲稱是來自肅毒組的警員，要我開門讓他們進屋。我表示不相信，其中一個警員出示了一張警員證。”

1警員出示1張警員證

他不確定警員證的真偽，但腦海內從來沒有想過警察會找上自己，因為他很清楚自己不曾涉及案件，因而馬上想到對方可能是假警，因此堅持不肯開門，同時說會撥電999查證。

“我一邊喊假警，一邊關上木門，然後跑到女兒房間，喚醒正在午睡的女兒和外孫，同時撥打999電話求助。”

他表示，當時外面繼續傳來砰砰砰的敲門聲，對方高聲呼叫開門，還聲稱如果不開門，他們就會破門而入。

他說，他分別在3時25分和3時48分撥打999的電話，但一直沒有人接聽，他女兒當時也向親友以及在臉書發出求助訊息。

“我知道外面的木門撐不了多久，他們很快就會闖入屋內。”

廖先生指出，為了拖延時間獲得援助，他和女兒還把房內的衣櫥拉去頂住房門，約20分鐘後，屋外的一群人便闖進來，還衝到房門口。

“他們要我們開門，但我們實在很害怕，因為他們的行動實在很粗暴，我們在房內都可以聽到他們踢門、翻箱倒櫃的聲音。”

他說，這時候他反而希望他們真的是警察而非歹徒，因為警察至少不會奪命，相對歹徒還是比較安全。