中國發禁娛令 見刺青即殺

（北京24日訊）刺青？殺！

更趨嚴格的中國禁娛令，廣電總局宣傳司司長高長力日前在宣傳例會上，明確指出廣播電視邀請嘉賓應堅持“4個絕對不用”標準，並明確要求節目不用紋身藝人、嘻哈文化、亞文化（非主流文化）、喪文化（頹廢文化）。

有說此次嘻哈歌手被封殺的導火線是李小璐與《中國有嘻哈》冠軍、中國西北嘻哈團隊紅花會成員PG ONE的外遇事件，搞到自己的音樂被共產黨“黨媒”發文狠批其歌曲《聖誕夜》歌詞教唆青少年吸毒及侮辱女性，結果歌曲遭下架並道歉，同時導致所有紅花會歌手歌曲被下架，還禍及另一位《中國有嘻哈》冠軍GAI（周延），他同一時間也被爆退出《歌手》比賽、畫面刪光，微博名稱也從“超級無敵GAI”改為“GAI周延”，並刪除“說唱歌手”的標籤，被指坐實上述規定，李小璐也被網友封為平“嘻”王。

此外，中國節目本就對紋身（刺青）有所管制，如吳尊的手臂及小腿原本有大片刺青，他演出的《爸爸去哪兒》屬於親子闔家觀賞，播出時刺青被打馬賽克；中國當紅的明星鹿晗、吳亦凡、胡歌、楊冪、文章、Angelababy、黃聖依、陸毅等人，甚至王菲、謝霆鋒全都有刺青，難道都要全面封殺，難度令人質疑。如今主管機關明確下達禁令，是否紋身藝人此後都無法上節目，還有待觀察。