美通俄案首查內閣成員　 司法部長被問話數小時

（華盛頓24日訊）美國特別檢察官米勒繼續擴大通俄案調查範圍，司法部證實，司法部長塞申斯上周曾就通俄案接受問話數小時。塞申斯是特朗普政府內閣成員中，首個接受米勒團隊問話的最高級官員。
消息人士透露，塞申斯是於上週三接受問話，米勒辦公室並沒有向他發出傳票。白宮發言人桑德斯表示，不知道塞申斯是否有跟總統特朗普討論被問話的經過。
特朗普昨天被媒體問到是否擔心事件發展時，表示一點也不擔心。
塞申斯於前年總統大選期間是特朗普陣營要員，被揭曾私下兩次會見俄羅斯駐美大使，除了通俄案，米勒團隊亦在調查特朗普去年辭退聯邦調查局（FBI）前局長科米是否妨礙司法公正，塞申斯則被視為跟案件有密切關係。
傳將向特朗普問話
此外，《華盛頓郵報》引述消息指，米勒在未來數周會尋求向特朗普問話，了解前國家安全顧問弗林辭職及科米被開除的原因。
消息人士說，特朗普的律師開出了條件，希望可讓特朗普以書面及面談方式回答檢察組的問話。
不滿白宮施壓炒下屬 傳FBI局長威脅辭職
美國媒體報導，聯邦調查局（FBI）局長克里斯托弗雷因不滿白宮及司法部長塞申斯施壓，要求他辭退副局長麥凱比。克里斯托弗雷甚至揚言，一旦麥凱貝遭到開除，他亦會辭職。
麥凱比過去數周不斷被特朗普及共和黨議員炮轟，不滿他處理前國務卿希拉里電郵案，以及他在總統大選期間，跟FBI兩名職員之間傳送反特朗普的訊息。
報導指，塞申斯曾施壓要求開除麥凱比，但克里斯托弗雷揚言或因此辭職。白宮不想重演去年因辭退前FBI局長科米而引發的爭議，因此作罷。
另外，美國《名利場》雜誌報導指，白宮幕僚長凱利或成為特朗普下一個開除的目標。報導指，特朗普私下對凱利十分不滿，又諷刺他是“自以為大權在握的瘋子”，有意將他撤換。
消息說，凱利銳意整頓白宮西翼的人事問題並建立秩序，惟特朗普行事隨意且亂作決定，令凱利心力交瘁，曾多次要求辭去職務。