美通俄案首查內閣成員　 司法部長被問話數小時

（華盛頓24日訊）美國特別檢察官米勒繼續擴大通俄案調查範圍，司法部證實，司法部長塞申斯上周曾就通俄案接受問話數小時。塞申斯是特朗普政府內閣成員中，首個接受米勒團隊問話的最高級官員。

消息人士透露，塞申斯是於上週三接受問話，米勒辦公室並沒有向他發出傳票。白宮發言人桑德斯表示，不知道塞申斯是否有跟總統特朗普討論被問話的經過。

特朗普昨天被媒體問到是否擔心事件發展時，表示一點也不擔心。

塞申斯於前年總統大選期間是特朗普陣營要員，被揭曾私下兩次會見俄羅斯駐美大使，除了通俄案，米勒團隊亦在調查特朗普去年辭退聯邦調查局（FBI）前局長科米是否妨礙司法公正，塞申斯則被視為跟案件有密切關係。

傳將向特朗普問話

此外，《華盛頓郵報》引述消息指，米勒在未來數周會尋求向特朗普問話，了解前國家安全顧問弗林辭職及科米被開除的原因。

消息人士說，特朗普的律師開出了條件，希望可讓特朗普以書面及面談方式回答檢察組的問話。