新法案規定維修廠擁執照 修車須認證

（布城23日訊）規定3萬多間汽車維修廠必須申請執照，同時強制技工必須取得技術認証的《汽車維修與保養法案》，將於3月提呈國會。

國內貿易、合作社與消費部長拿督斯里韓沙再努丁說，一旦法案在國會通過，該部將給予業者過度期，以讓技工報讀技術文憑課程。

“技工必須取得文憑認證後才可以進行汽車維修工作，否則就是違法，可以受到對付。”

至於罰款詳情，他則表示貿消部仍未定奪。

罰款詳情還未決定

韓沙再努丁今日與300名國內汽車維修廠業者和公會代表會面後召開記者會說，在法案下，汽車維修與保養分為3個組別，涵蓋需要特別技能如修理電子操作的汽車，只是提供更換汽車潤滑油與輪胎的服務，以及維修引擎、焊接、打嗎咭、噴漆與汽車裝飾等組別。

他透露，5噸以下的羅里也受到這項法案的管制。

他說，《汽車維修與保養法案》的制訂旨在管制汽車維修廠，因為貿消部接獲頗多有關汽車在送修後仍有問題的投訴，但法案內容往後將隨時代與技術的演進及轉型而作出調整。

“汽車維修廠業者對這項新法案的反應良好，因為管制的最終目的是要讓此事業有更美好的前景。”

他表示，除了營業執照，汽車維修廠目前不需要申請如醫生般的專業執照，貿消部因此可以更好的管制這個行業，也包括各汽車公司的專屬維修廠。