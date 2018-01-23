參眾兩院通過臨時預算案 美政府恢復運作3週

（華盛頓23日訊）美國參議院昨天進行口頭表決，以81票對18票通過臨時預算案，撥款讓聯邦運作至下月8日，法案轉交眾議院審批，結果亦以266票對150票通過，同時總統特朗普已簽署法案，歷時69小時的政府停擺宣告結束。

民主、共和兩黨早前經過一輪拉鋸，共和黨最終承諾三週內開始辯論非法移民法案，以換取民主黨讓步。

總統特朗普通過白宮發言人桑德斯發表聲明，表示很高興民主黨人“恢復理智”，並結束拖延聯邦政府停擺。他說，只要對國家有益，政府將會作出一項有關移民的長期協議。

白宮發言人桑德斯稱，臨時預算協議已達成，特朗普會如期前往瑞士達沃斯出席世界經濟論壇。

恢復運作至2月8日

參議院少數黨領袖舒默較早前表示，民主黨同意支持法案重開政府。他已與參院多數黨領袖麥康奈爾達成協議，在未來三周就“追夢者計劃”，即不遣返兒時隨父母非法入境的無證人士、邊境安全、軍事開支及其他預算進行磋商，如果這段期間無法達成協議，就會容許在參議院辯論移民政策建議。

特朗普去年下令廢除前總統奧巴馬的“童年抵美者暫緩遣返計劃”（DACA，俗稱追夢者計劃），並將於今年3月失效。在這項政令下，估計有80萬人面臨被遣返的命運。

“追夢者”對協議失望

政府暫時恢復運作，固然讓美國多數民眾喜出望外，然而牽涉在內的“追夢者”對政府在未包含保障“追夢者”合法身份議案下終結停擺，難免感到不滿又失望。其中，現年27歲、在3歲時隨家人從墨西哥到美國的“追夢者”羅德里格斯說：“國會的每個人什麼也沒通過，太不負責任了。我真的很失望。”