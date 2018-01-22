鄰居以買食物為由帶出門 誘女童伸狼爪

（雙溪大年22日訊）一名華裔中年男子以購買食物為餌，將只有7歲大的印裔鄰居女兒帶到麗雅花園附近的遊樂場，大庭廣眾伸出“魔爪”，不但公然親吻女童臉頰，還把手伸進女童裙內，男子的猥褻行為被人拍下並上載至臉書，女童母親獲悉後漏夜向警方投報要捉男子。
瓜拉姆拉警區主任賽菲阿都哈密今日發文告說，有關視頻在臉書廣傳後，已引起警方高度關注。警方是在今日凌晨2時50分接到女童母親報案，目前已經掌握該名華裔嫌犯的身份，並將採取進一步行動。
賽菲阿都哈密說，女童家住雙溪拉蘭，她是在前晚11時許，跟隨家人也認識的該名中年男子出外，當時男子向女童母親表明要帶女童到附近買東西，卻到凌晨1時才帶女童回家。
要求女童母親原諒
他說，女童母親是在有關視頻在臉書上瘋傳後，在事發隔天，也就是昨晚約11時30分，當該名男子再次來到其住家時當面責問這名男子。
“對方當時承認，同時請求女童母親原諒，女童母親怒不可遏，漏夜到警局投報。”
該名女童過後被帶往醫院檢查。目前，警方援引2017年性侵兒童法令第14（a）條文調查此案。若罪名成立，罪犯可被判監禁不超過20年及鞭苔。
根據視頻，該名華裔中年男子把女童帶到遊樂園，男子蹲著，把女童抱坐在其大腿上，一手撫摸女童胸部，一手則伸入女童裙內不斷撥弄，間中還不斷親吻女童頰，視頻被上載後引起網友一陣唾罵。
不滿女童曝光 社運份子促停轉發視頻
社運份子賽阿茲米阿哈斯今日在其臉書帖文，促請社交媒體用戶停止轉發“女童被親吻及非禮”的視頻，並強調，公眾人士若有接到這個視頻應該向警方報案。
“事件發生在吉打。相關視頻從昨晚至今已被轉載無數次，我已前往警局報案，並要求所有看到相關影片者一樣前去報案，以保護該名女童。”
據了解，視頻是由榴蓮媒體（Durian Media）上傳至臉書，相關事件於上週六晚上11時半發生在遊樂園，地點疑是雙溪大年。
另一名社運份子諾伊達尤阿茲米也不滿榴蓮媒體沒有替女童打上馬賽克，忽略了保護女童的權益。
稱未有人報案 警將全力找出男嫌
根據新海峽時報導，警察通訊局主任拿督阿瑪瓦迪強調，截至目前為止尚未有人針對此事前往警局報案。
“不論如何，我們將會盡全力將影片中的男子給找出來。”