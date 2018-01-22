鄰居以買食物為由帶出門 誘女童伸狼爪

（雙溪大年22日訊）一名華裔中年男子以購買食物為餌，將只有7歲大的印裔鄰居女兒帶到麗雅花園附近的遊樂場，大庭廣眾伸出“魔爪”，不但公然親吻女童臉頰，還把手伸進女童裙內，男子的猥褻行為被人拍下並上載至臉書，女童母親獲悉後漏夜向警方投報要捉男子。

瓜拉姆拉警區主任賽菲阿都哈密今日發文告說，有關視頻在臉書廣傳後，已引起警方高度關注。警方是在今日凌晨2時50分接到女童母親報案，目前已經掌握該名華裔嫌犯的身份，並將採取進一步行動。

賽菲阿都哈密說，女童家住雙溪拉蘭，她是在前晚11時許，跟隨家人也認識的該名中年男子出外，當時男子向女童母親表明要帶女童到附近買東西，卻到凌晨1時才帶女童回家。

要求女童母親原諒

他說，女童母親是在有關視頻在臉書上瘋傳後，在事發隔天，也就是昨晚約11時30分，當該名男子再次來到其住家時當面責問這名男子。

“對方當時承認，同時請求女童母親原諒，女童母親怒不可遏，漏夜到警局投報。”

該名女童過後被帶往醫院檢查。目前，警方援引2017年性侵兒童法令第14（a）條文調查此案。若罪名成立，罪犯可被判監禁不超過20年及鞭苔。

根據視頻，該名華裔中年男子把女童帶到遊樂園，男子蹲著，把女童抱坐在其大腿上，一手撫摸女童胸部，一手則伸入女童裙內不斷撥弄，間中還不斷親吻女童頰，視頻被上載後引起網友一陣唾罵。

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