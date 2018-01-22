韓民眾不滿冬奧政治秀 萬人聯署促取消韓朝組隊

（首爾22日訊）韓國人普遍歡迎朝鮮參與平昌冬奧，但有不少人反對韓朝合組女子冰球聯隊參賽，批評政府是要求運動員做政治秀，一旦冬奧過後韓朝關係惡化，等於變得毫無意義。韓國20至39歲 (2030世代) 年輕人更強烈反對。事件亦令總統文在寅的支持率首次跌破70%。

數以萬計民眾更在總統府網站發起聯署請願，要求總統文在寅放棄計劃。一名自稱“文蜜獾”（總統文在寅狂熱支持者）的二十多歲網友稱：“組建聯隊的決定既不公正，也不正義。”

不少人覺得，從那些為奧運付出很大努力的韓國選手身上，轉移名額給朝鮮人，很不公平。國際奧委會上周六同意，讓12名朝鮮選手與23名韓國選手組建女子冰球聯隊參賽。

韓選手參賽權被剝奪

韓國2030世代正遭遇歷史上最嚴重的就業難和入學考試難，面臨激烈的競爭。他們對政府不公平和不公正的單方面決定反應更為激烈。韓國的朝鮮大學院大學教授梁茂進說，2030世代對朝鮮不抱幻想，他們認為政府這項決定不會帶來實際利益，又缺乏公平性和合理性，所以才會表現得異常憤怒。

民調機構蓋洛普上周進行的民調顯示，文在寅的支持率下跌至67%，是過去四個月以來最低，主要是受到組建韓朝女子冰球聯隊影響。

39歲音樂教師金惠珍聲言，韓國重複使用體育外交，是過時的做法，指出韓朝此前亦曾在大型體育賽事合組聯隊及共同進場，從無法促成兩國進行持久及具有意義的互動，“我們經常重複無意義的事情，朝鮮並非容易改變的國家”。

文在寅支持率下跌

40歲教師許斗元並不關心這些和解姿態，指韓朝是兩個不同國家，為何不維持原狀。

在野自由韓國黨亦批評政府藉體育盛事撈取政治利益。韓國冰球隊加拿大籍教練默里亦質疑合組聯隊，會影響爭勝機會，“若只為產生化學作用，在賽事臨近時加入新成員，是頗危險的做法，畢竟韓國運動員已長期一起訓練。”青瓦台官員則強調，合組聯隊有助實現和平奧運，亦是朝鮮參與奧運的重要一環。

舉手投足全是焦點 玄松月魅力席捲首爾

由朝鮮領導人金正恩前女友玄松月率領的朝鮮藝術團先遣隊，今天搭高鐵抵達首爾，進行演出場地考察。考察地點包括國立劇場、獎忠體育館等，行程結束後，先遣隊將由京義線陸路返回朝鮮。

玄松月的一舉一動及穿著備受關注。玄松月今天穿著和昨天同一款皮草圍巾大衣。當地媒體分析，這款皮草應該不是便宜的兔毛，而是造價昂貴的狐狸毛。另外，大衣款式也非韓國所流行，而是日本流行款式。

韓朝日前開會商定，玄松月率領的朝鮮三池淵管弦樂團，將在下月平昌冬奧期間在韓國演出。

藝術團規模為一百四十多人，除了演奏家外還包括歌舞人員。演出將在首爾和江陵各舉辦一場。