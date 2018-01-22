【英超聯賽】桑切斯將拿英超最高薪 穿7號球衣 玩自拍

（倫敦22日訊）據英國媒體消息，桑切斯已抵達曼聯的卡靈頓基地，正在做加盟前的各項準備工作。一張桑切斯身穿曼聯7號球衣玩自拍的照片，也流傳出來。英媒普遍認為，這是曼聯即將宣佈簽下桑切斯的兆頭。

桑切斯上週日乘坐私人飛機，抵達曼徹斯特。桑切斯也在社交媒體發佈一段自己登機的視頻。桑切斯已抵達體檢，隨後曼聯將宣佈這樁轉會案。桑切斯的轉會已經成為1月轉會窗的最大焦點。

桑切斯抵達曼聯體檢

英媒還披露桑切斯的具體待遇，他加盟後在曼聯的基本工資是周薪35萬英鎊（約191萬令吉），肖像權每週的收益是10萬英鎊（約55萬令吉），獎金大約每週14.4萬英鎊（約78萬5000令吉）。也就是說，桑切斯的一周工資可能達到60萬英鎊（約327萬令吉）。在英超歷史上，這都是最高薪水。

英媒稱，曼聯和阿申納終於達成交換協議，桑切斯和姆希塔良互換東家。桑切斯和姆希塔良都進行體檢，而陪同桑切斯前往曼徹斯特的還有他的經紀人費利切維奇。不過，英媒透露，雙方的轉會在週一前都不會公佈，因為桑切斯和姆希塔良都是非歐球員，他們的勞工證都需要得到新東家的批准。曼聯主帥穆里尼奧日前也確認桑切斯的轉會接近完成。

博格巴不爽桑切斯拿高薪

據英媒消息，曼聯中場博格巴對桑切斯的到來頗有微詞，不滿曼聯給智利人開出最高薪。博格巴要求曼聯給他漲薪至40萬英鎊（約218萬令吉），和桑切斯的周薪持平。據悉，博格巴加盟曼聯後的周薪是29萬英鎊（約158萬令吉），這是曼聯的隊內最高薪，也是英超目前的最高薪。