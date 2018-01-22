被誤會撞後逃 毆司機搶車

（八打靈再也21日訊）一名轎車司機在大道上疑與摩多騎士發生擦撞後，卻被誤以為是撞後逃而遭人從車內拉了出來痛毆，導致頭破血流，身上財物及轎車更遭混水摸魚的匪徒搶走。警方目前從嚴重傷人角度揪出打人兇徒的下落。

這起事件於昨天傍晚時分，發生在白蒲大道靠近蒲種13英里路段；事後有人將視頻上傳臉書，引起熱議。

據知，當時肇禍司機驅車途經事發地點時，與一輛摩多擦撞，導致23歲的巫裔騎士翻覆受傷。

不料，一群駕駛人士見狀卻誤以為39歲的華裔轎車司機企圖逃走，結果把他打至滿臉是血，並召來警察逮捕他。雖然過程中，肇禍司機不斷強調他沒企圖逃走，但依然遭人拳打腳踢。

摩多騎士留醫

梳邦再也警區主任阿茲林助理總監聲稱，警方已接獲肇禍司機的投報，目前除了從車禍角度調查，警方也已針對肇禍司機遭人以頭盔毆打一事，援引刑事法典第394（搶劫時傷人）條文調查。

他披露，肇禍的轎車司機在治療後已獲准出院，傷者除了被人以頭盔致傷頭部及身體外，身上的錢包、手機、轎車及住家鎖匙也在混亂中被搶。

他表示，在車禍中受傷的巫裔摩多騎士則仍留醫接受治療。

“由於打人事件發生時，現場相當混亂，被打的轎車司機也認不出涉及施暴者，因此警方將依據現場的閉路電視畫面，及在網上流傳的案發現場視頻進行調查工作，以確認打人者身分。”

根據網上流傳的視頻，現場一度誤傳摩多騎士喪命，並指轎車司機企圖逃跑，結果司機慘被打至頭破血流，而這段視頻也在社交媒體廣傳。