鎗手襲喀布爾酒店10死6傷 傳住客遭扔下樓

（喀布爾21日訊）阿富汗首都喀布爾的五星級洲際酒店昨晚遭武裝分子襲擊，雙方對峙了12小時後終於落幕。警方消息指，至少6人受傷、10人包括4名施襲者死亡，另有150名人質獲救。有目擊者指，槍手將住客從高處拋下，暫未有組織承認發動這次襲擊。

至少4名槍手於昨晚9時由廚房混入酒店，並在主樓向賓客開槍，群眾倉皇逃跑。阿富汗內政部發言人則指，槍手持小型武器及火箭推動榴彈進入酒店，部份人穿自殺式炸彈背心，槍手在酒店3、4樓與保安部隊槍戰，並在攻擊期間縱火。

內政部發言人說，除了4名襲擊者外，其他死者包括5名阿富汗人及一名外國婦女，目前未知該外國死者國籍。另外6人受傷，其中3人是保安部隊成員。當局救出153名人質，包括41名外國人，正逐一搜索酒店房間。

有指襲擊尚未結束

部分受困於酒店的住客利用床單由頂樓逃生，另有住客則從4樓及5樓窗戶跳下逃生。有住客在獲救後稱，事發當時場面混亂，甚至可見新手警衛面對槍火落荒而逃。

執法部門已就案件展開調查，尤其是武裝分子如何避開警衛攔截。據悉，酒店的保安工作營運權2周前出現調動，轉由另一家私人公司開始接手負責。

法新社記者稱，論壇期間所有車輛皆須經過兩個汽車檢查站，然而當司機下車進入酒店時，酒店大門的檢查站卻形同虛設。

檢查站形同虛設

雖然，阿富汗官方已宣告恐襲已落幕，但一名間諜機構官員表示，襲擊“尚未結束”，仍有襲擊者對安全部隊進行射擊。

洲際酒店是喀布爾最豪華的酒店之一，除了提供住宿和餐飲服務外，還是很多婚禮、論壇和政治會議的舉行場地，常有政府高官出席。在襲擊前數小時，酒店曾舉行一場關注中國—阿富汗關係的論壇，並原定於今天舉行一次資訊科技界會議。

美使館3天前已發警告

阿富汗政府通訊及新聞部說，事發時，超過100名資訊科技經理和工程師正在酒店內，暫未清楚眾人狀況。中國駐當地大使館指，酒店無中國公民入住及傷亡報告。

美國駐阿富汗大使館在周四、即此次襲擊前3天，曾在官方網頁發布警告訊息，表示國務院接獲情報指恐怖組織計劃在喀布爾對酒店發動襲擊。

據了解，事發酒店於2011年亦曾受到恐襲，當時至少6名恐怖分子進入酒店範圍，引爆自殺式炸彈，北約當時緊急出動聯合部隊向天台位置的另外3名恐怖分子開火。事件造成十多名阿富汗平民身亡，塔利班武裝組織事後承認責任。