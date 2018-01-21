【英超聯賽】阿奎羅帽子戲法 曼市擒喜鵲領跑12分

（曼徹斯特21日訊）曼市在2017/18賽季英超第24輪焦點戰主場以3比1完胜“喜鵲”紐卡索，阿奎羅上演帽子戲法。曼市取得聯賽主場11連勝後繼續以12分領跑。曼市上週末在利物浦遭遇賽季首場失敗後，再次回到勝利的軌道。

曼市一開場就打起12分精神，在場面上幾乎以碾壓的姿態控制著比賽。第34分鐘，德布勞內左路傳中，阿奎羅奮力跳起頭球一蹭，皮球飛入網窩。阿奎羅在第63分鐘罰入點球，將比分擴大成2比0。

曼市聯賽主場11連勝

墨菲在4分鐘後為紐卡索扳回1球。全場最精彩的瞬間由薩內貢獻，這位德國邊鋒長途奔襲強行完成1挑4，禁區內更是閃轉騰挪兩次戲耍對手，最後還送出專家級喂餅，在第83分鐘助攻阿奎羅完成帽子戲法。

阿奎羅一共完成7腳射門，收穫3個進球，進球的方式各有不同：頭球、點球、禁區包抄，充分顯示阿奎羅全面的射腳本色。賽後，WhoScored給阿奎羅打出一個滿分10分的評分。本場比賽還是阿奎羅的第200場英超聯賽，堪稱完美。

阿奎羅刷爆隊史紀錄

作為曼市隊史的最佳射腳，阿奎羅的每一個進球都在創造歷史。本場比賽前，斯特林的聯賽進球（14球）也比阿奎羅要多1個，但只用一場比賽，阿奎羅（16球）就超越斯特林，逼近薩拉赫(18球）。

紐卡索是阿奎羅最喜歡的對手。對陣喜鵲，阿奎羅一共打進14粒入球。2015/16賽季，曼市6比1狂勝紐卡索，阿奎羅更是在下半場20分鐘內連入5球。

瓜帥：再贏10場就是英超冠軍

曼市主帥瓜迪奧拉賽后說：“我覺得只要曼市再贏10場，這賽季的英超冠軍就將被我們收入囊中，當然我們也想拿到更多分數。像紐卡索、南安普頓、西罕以及伯恩茅斯這些球隊，當他們遇見曼市時，他們總是採用5-4-1的陣型，因此進攻對於我們而言就顯得更加重要了。”

阿奎羅本場比賽上演帽子戲法，瓜帥對阿根廷前鋒讚不絕口，他說：“我說過我們不準備買前鋒，因為我們已經有阿奎羅，2、3個星期後，熱蘇斯還會回歸球隊。我為阿奎羅感到高興，在第一個進球前他幾乎都沒怎麼碰過球，然後他進球了，他就是有這個天賦。”

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