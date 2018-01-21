【英超聯賽】阿奎羅帽子戲法 曼市擒喜鵲領跑12分

（曼徹斯特21日訊）曼市在2017/18賽季英超第24輪焦點戰主場以3比1完胜“喜鵲”紐卡索，阿奎羅上演帽子戲法。曼市取得聯賽主場11連勝後繼續以12分領跑。曼市上週末在利物浦遭遇賽季首場失敗後，再次回到勝利的軌道。
曼市一開場就打起12分精神，在場面上幾乎以碾壓的姿態控制著比賽。第34分鐘，德布勞內左路傳中，阿奎羅奮力跳起頭球一蹭，皮球飛入網窩。阿奎羅在第63分鐘罰入點球，將比分擴大成2比0。
曼市聯賽主場11連勝
墨菲在4分鐘後為紐卡索扳回1球。全場最精彩的瞬間由薩內貢獻，這位德國邊鋒長途奔襲強行完成1挑4，禁區內更是閃轉騰挪兩次戲耍對手，最後還送出專家級喂餅，在第83分鐘助攻阿奎羅完成帽子戲法。
阿奎羅一共完成7腳射門，收穫3個進球，進球的方式各有不同：頭球、點球、禁區包抄，充分顯示阿奎羅全面的射腳本色。賽後，WhoScored給阿奎羅打出一個滿分10分的評分。本場比賽還是阿奎羅的第200場英超聯賽，堪稱完美。
阿奎羅刷爆隊史紀錄
作為曼市隊史的最佳射腳，阿奎羅的每一個進球都在創造歷史。本場比賽前，斯特林的聯賽進球（14球）也比阿奎羅要多1個，但只用一場比賽，阿奎羅（16球）就超越斯特林，逼近薩拉赫(18球）。
紐卡索是阿奎羅最喜歡的對手。對陣喜鵲，阿奎羅一共打進14粒入球。2015/16賽季，曼市6比1狂勝紐卡索，阿奎羅更是在下半場20分鐘內連入5球。
瓜帥：再贏10場就是英超冠軍
曼市主帥瓜迪奧拉賽后說：“我覺得只要曼市再贏10場，這賽季的英超冠軍就將被我們收入囊中，當然我們也想拿到更多分數。像紐卡索、南安普頓、西罕以及伯恩茅斯這些球隊，當他們遇見曼市時，他們總是採用5-4-1的陣型，因此進攻對於我們而言就顯得更加重要了。”
阿奎羅本場比賽上演帽子戲法，瓜帥對阿根廷前鋒讚不絕口，他說：“我說過我們不準備買前鋒，因為我們已經有阿奎羅，2、3個星期後，熱蘇斯還會回歸球隊。我為阿奎羅感到高興，在第一個進球前他幾乎都沒怎麼碰過球，然後他進球了，他就是有這個天賦。”
盧卡庫助攻馬夏爾 曼聯得利3連勝
“紅魔”曼聯在英超聯賽客場以1比0力克彭利，馬夏爾打入全場唯一進球。曼聯聯賽3連勝後繼續排名第二。
曼聯主帥穆里尼奧排出與上周相同的首發陣容。彭利是一塊硬骨頭，曼聯最近2個賽季主場都與對手打成平手。本場比賽也不容易，比賽也一直處於比較平衡的狀態。曼聯整場比賽只有兩次射正球門的機會。
近來狀態火爆的馬夏爾又有出彩的發揮，他在比賽中貢獻制勝球。第53分鐘，盧卡庫在右側利用身體優勢突破後，倒地斜傳給馬夏爾，法國妖星在禁區內拿球後，調整兩步後直接起右腳轟門，球的角度打得極刁，球在撞到橫樑之下彈入球網。
彭利之後差點將比分扳平，但冰島球星格維茲門松罰出的任意球擊中橫樑彈出。
從OPTA統計來看，馬夏爾的表現堪稱完美，85%的傳球成功率，4次射門2次射正並打入1球，還有3次有威脅的傳球，他與阿什利-揚所在的左側是曼聯最主要的進攻方向。馬夏爾另一次射正也頗具威脅，第87分鐘，馬夏爾小角度轟門，但被對方的門將波普擋出來。
馬夏爾在本場打入1球後，本賽季在各項賽事中已經打入11球並有8次助攻，在聯賽中也已經有9球入帳，在曼聯隊內僅次盧卡庫。馬夏爾賽季之初是從替補打起的，那時他是球隊的超級替補。隨後馬夏爾一步步地擠掉拉什福德的位置。