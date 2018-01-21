第13屆KKBOX風雲榜 大牌飆實力

台灣年度最受矚目的音樂盛事《第13屆KKBOX風雲榜》，上週六首度移師高雄巨蛋，以“MUSIC ALL ABOUT YOU音你而生”為主題熱力開唱。天后aMEI張惠妹熱爆開場，謝霆鋒搖滾舞台、JJ林俊杰狂飆高音、歌神陳奕迅壓軸加碼清唱，讓歌迷大飽耳福。
15組歌手包括“年度風雲大使”張惠妹、林俊杰和謝霆鋒，“年度風雲歌手”陳奕迅、楊丞琳、G.E.M鄧紫棋、黃明志、盧廣仲、周湯豪及謝和弦。新人安那及“年度最佳新人”J.Sheon、表演嘉賓Miss Ko葛仲珊、“小宇”宋念宇及Bii畢書盡。
多位歌手包括張惠妹、Bii畢書盡和盧廣仲首唱新歌，帶給歌迷驚喜。林俊杰演唱觀眾票選最愛、寫給張智成的《末日之戀》，完美演繹無不讓歌迷發出歡呼聲。《光明娛樂》在KKBOX邀請下，赴高雄採訪該盛況。
陳奕迅 加碼清唱
壓軸的陳奕迅感冒仍交出水準的演唱，讓歌迷聽出耳油。愛唱歌的他，在電視屏幕播放工作人員名單謝幕時，繼續與主持人黃子佼互動，還加碼清唱《K歌之王》及《十年》。
陳奕迅和謝霆鋒曾一起扮日本女子組合Puffy上節目，有媒體建議兩人再組合，他鬼馬說：“現在有新組合Black Pink（韓國女團），如果要做（模仿），要update一下潮流。”
張惠妹 愛上直播
打頭陣出場的aMEI，除了首唱新歌《身後》，也演唱點播率最高的《連名帶姓》和《你說了算》。最近aMEI愛上直播，她笑說：“我聽到喜歡、有感覺的歌曲想跟大家分享，就會即興開網絡直播。”她搞笑向大家說不好意思，因為開直播吵到大家。
JJ林俊杰 狂飆高音
相信很多人都不知道，張智成唱紅的《末日之戀》，作曲人就是林俊杰。他表示當時沒有特別強調，而他印象中似乎沒有公開唱過這首歌，加上是觀眾票選最愛的歌曲之一，所以他延續中國歌唱秀《夢想的聲音》精神改編及重新演繹。林俊杰剛從巴黎飛回台灣，時差讓他喉嚨不舒服，但他在台上還能狂飆高音，展現了其歌唱真實力。
謝霆鋒 搖滾魅力
繼《香港叱吒樂壇流行榜頒獎典禮》演唱引起極大轟動，謝霆鋒以“年度風雲大使”身份亮相風雲榜舞台。以雞冠頭亮相的謝霆鋒造型酷極了，與樂手們的表演渾身散發搖滾魅力。他在後台接受訪問時，被問到女友王菲聽過新歌《異想天開》了嗎？他當場笑著愣了數秒，靦腆吐出一句：“不回答！這個不回答！”
楊丞琳 男友送嘜
楊丞琳鮮紅毛衣裝扮登場，她稱農曆新年要到了，所以打扮要“喜氣洋洋”。不過她以為高雄的天氣跟台北一樣寒冷，沒想到這天的溫度達28度，直呼：“好熱！”除了造型特別，她手握的麥克風亦是焦點之一，因為是男友李榮浩去年聖誕節送的禮物。
盧廣仲 傳唱度高
“國民暖男神”盧廣仲去年演出《花甲男孩轉大人》大受矚目，歌曲《魚仔》更是傳唱度高。他首度演唱新歌《幾分之幾》，讓歌迷驚喜不已。
Bii畢書盡 將辦巡唱
去年12月在小巨蛋舉辦個人演唱會的Bii畢書盡，首唱跟蔡健雅合作的新歌《聊傷》。他帥氣的彈鋼琴，氣場十足。他透露今年會到各地巡迴演唱。
周湯豪 帥到得獎
周湯豪指《帥到分手》讓他在過去一年完成許多目標，特別是男女老少都喜愛這首歌，“小朋友都會跳該支舞蹈，歌曲的影響力讓我很感動。”農曆新年將至，問他會封多少錢紅包給媽媽（比莉姐），他說媽媽每次都拒收，指他工作辛苦。之後他對著鏡頭跟媽媽說：“你要什麼？別跟我客氣！”
黃明志、鄧紫棋 互給高帽
繼KTV和鄧紫棋大馬演唱會之後，黃明志再次和她合唱《漂向北方》。黃明志直指鄧紫棋很恐怖，因為任何歌曲交給她演唱，都會變成她的歌，鄧紫棋謙虛指黃明志的形容太誇張了。
除此，黃明志向王力宏喊話：“我跟鄧紫棋至今已合唱了3次，卻未跟力宏哥在台上合唱，力宏哥要快馬加鞭追上鄧紫棋的數次才行。”黃明志3月在大馬開唱，他希望能邀請王力宏當嘉賓，一起合唱《漂向北方》。他也感謝王力宏，因為他讓更多人知道這首歌。