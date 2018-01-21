第13屆KKBOX風雲榜 大牌飆實力

台灣年度最受矚目的音樂盛事《第13屆KKBOX風雲榜》，上週六首度移師高雄巨蛋，以“MUSIC ALL ABOUT YOU音你而生”為主題熱力開唱。天后aMEI張惠妹熱爆開場，謝霆鋒搖滾舞台、JJ林俊杰狂飆高音、歌神陳奕迅壓軸加碼清唱，讓歌迷大飽耳福。

15組歌手包括“年度風雲大使”張惠妹、林俊杰和謝霆鋒，“年度風雲歌手”陳奕迅、楊丞琳、G.E.M鄧紫棋、黃明志、盧廣仲、周湯豪及謝和弦。新人安那及“年度最佳新人”J.Sheon、表演嘉賓Miss Ko葛仲珊、“小宇”宋念宇及Bii畢書盡。

多位歌手包括張惠妹、Bii畢書盡和盧廣仲首唱新歌，帶給歌迷驚喜。林俊杰演唱觀眾票選最愛、寫給張智成的《末日之戀》，完美演繹無不讓歌迷發出歡呼聲。《光明娛樂》在KKBOX邀請下，赴高雄採訪該盛況。