輪椅飯鍋相框 1小時扔40件 怪女傭拋物下樓

（新加坡20日訊）31歲印尼女傭突如“中邪”般，從組屋2樓窗戶閉目伸出雙手，在1小時內拋下超過40件大小物品，其中包括兩台輪椅、熱水壺、飯鍋和相框照片等，被聞訊而至的警方當場逮捕！

這起鬧劇於昨午1時30分，發生在宏茂橋9道第623座組屋的一個2樓單位。

據現場所見，組屋底層散落超過40件物品，其中包括兩台輪椅、熱水壺、竹竿、飯鍋、相框照片、鏡子和廚房用具等。

附近居民葉女士（46歲，家庭主婦）說，她路過目睹身穿黃衣的一名女子，站在2樓廚房窗戶，往外狂扔東西，立刻拿出手機將過程拍下。女子過後被證實是在相關單位打工的女傭。

根據視頻，女傭反復從屋內走到窗戶旁，往窗外扔大小物件。她猶如“中邪”般，每次伸出雙手將雙掌打開，扔下物件後還作出“甩手”動作，甚至在過程中閉上雙眼。

居民勸阻但沒用

葉女士表示：“我在樓下待了20分鐘，有人試著勸阻但沒用。 ”

住在4樓單位的鄰居透露，她在下午1時許就聽見樓下傳來物件掉落的聲音，于是往窗外一看，驚見對方從窗口扔東西。

“女傭不停往窗外扔東西，足足扔了一個小時。後來有人報警，警察抵達後才停止高樓拋物。”

據了解，事發前沒有傳來吵架聲，單位雇主事後也協助警方調查。

警方受詢時表示，昨天下午2時32分接獲通一起魯莽行事的報案。一名31歲女子被逮捕，調查仍在進行中。