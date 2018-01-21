輪椅飯鍋相框 1小時扔40件 怪女傭拋物下樓

（新加坡20日訊）31歲印尼女傭突如“中邪”般，從組屋2樓窗戶閉目伸出雙手，在1小時內拋下超過40件大小物品，其中包括兩台輪椅、熱水壺、飯鍋和相框照片等，被聞訊而至的警方當場逮捕！
這起鬧劇於昨午1時30分，發生在宏茂橋9道第623座組屋的一個2樓單位。
據現場所見，組屋底層散落超過40件物品，其中包括兩台輪椅、熱水壺、竹竿、飯鍋、相框照片、鏡子和廚房用具等。
附近居民葉女士（46歲，家庭主婦）說，她路過目睹身穿黃衣的一名女子，站在2樓廚房窗戶，往外狂扔東西，立刻拿出手機將過程拍下。女子過後被證實是在相關單位打工的女傭。
根據視頻，女傭反復從屋內走到窗戶旁，往窗外扔大小物件。她猶如“中邪”般，每次伸出雙手將雙掌打開，扔下物件後還作出“甩手”動作，甚至在過程中閉上雙眼。
居民勸阻但沒用
葉女士表示：“我在樓下待了20分鐘，有人試著勸阻但沒用。 ”
住在4樓單位的鄰居透露，她在下午1時許就聽見樓下傳來物件掉落的聲音，于是往窗外一看，驚見對方從窗口扔東西。
“女傭不停往窗外扔東西，足足扔了一個小時。後來有人報警，警察抵達後才停止高樓拋物。”
據了解，事發前沒有傳來吵架聲，單位雇主事後也協助警方調查。
警方受詢時表示，昨天下午2時32分接獲通一起魯莽行事的報案。一名31歲女子被逮捕，調查仍在進行中。
每日休息10小時 上班兩週嚷著回印尼
雇主自認對女傭不薄，每天讓她休息10小時，但她工作不到兩週卻嚷著要回印尼。
雇主林先生（70歲）披露，女傭上個月15日才來報到，負責照顧他年邁的九旬母親。
“她的工作範圍很簡單，每天早上6時許起床為我的母親準備早餐，再做點簡單的打掃，幫忙我母親衝洗，還有烹煮午餐。我的母親很早睡，所以女傭每晚8時30分就可以休息了，算到來她一天可睡超過10小時。”
林先生說，新女傭性情古怪，不是玩手機就是煮菜時一直發呆，嚇壞了他們一家。
“她才工作不到兩週就一直嚷著不要做，要回印尼看母親，而我們一跟女傭中介反映此事，女傭又忽然改口哀求我們讓她留下，隔幾天又說要離開，真的很古怪。”
林先生補充，他和妻子連衣服都自己洗，平日去外面打包食物也預她一份，實在不明白她為何做出這些莫名其妙的事。
僱主15幅全家福被丟
家中15幅全家福被丟，雇主遺憾挽不回父親遺照。
事發時正在午睡的林太太（66歲）說，當時丈夫出門去找中介，要安排新女傭月底過來的事宜。
“我後來被家中垃圾槽不斷被打開的聲音吵醒，走到客廳才發現牆上10多幅家庭照不翼而飛，我就問女傭發生什麼事，她竟回說不知道。我後來走到廚房，才發現她把家裡的東西全都往外扔，不久警方就上門了！”
林家40多件物品被扔下樓，他們只順利撿回那些沒有破損的物品，如鞋子、飯鍋等。林先生遺憾表示，最舍不得的就是那些全家福。
“我的父親幾個月前剛逝世，牆上也是我僅有的遺照，結果被女傭丟下後碰到雨水，已挽救不了，我們真的很心痛。”
曾遭2前僱主請走
女傭被捕時向雇主道歉。
據記者觀察，警方上門後，女傭便接受問話，全程低頭。她過後被上銬逮捕時表情淡定，見到相機鏡頭刻意回避。林先生說，女傭臨走時僅淡淡地說了一聲對不起。
“我們只從中介那裡得知，我們是這個女傭的第三個雇主。之前兩個，一個認為她無法適應、另一個則是因為老雇主不喜歡她，所以把她請走。我們以為她會努力改善，沒想到卻鬧出這樣的事。”