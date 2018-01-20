1037臨教明報到 53人派檳華小

（檳城20日訊）教育部今日捎來喜訊，共有1037名臨教週一將被派往全國各源流小學執教，檳城將有53名臨教被派往華小報到。

教育部副部長拿督張盛聞今日在接受《光明日報》訪問時說，這次的委派是以各源流學校到今年一月杪的空缺為標準。這些受委派者都是準老師，因此將服務到被正式委任為老師為止，預計是在今年3月份。

“當然，他們必須通過會議委員的面試才能夠受到委任。”

受委派者都是準老師

他說，目前全國共有499位準備通過會議委員面試的准老師。本來已夠應付空缺，而今再有1037名臨教讓他們填滿空缺，基本上師資短缺問題已獲解決。

教育部今日在官網中宣佈這項佳訊，這批教育局生力軍（1037名）畢業於師範學院學士課程（PISMP），並將在22日前往各州教育局報到。

根據教育部官網名單，受委派畢業生將以臨教身份，前往國內各州小學執教。

名單中也列明他們將被派往執教的州屬。

針對這個“及時雨”，檳州教育局副主任嘉米爾表示，在這批1037名臨教當中，會有53名臨教被派往檳州教育局，以協助州內華小解決各科目師資短缺的問題。

他也強調，根據當局的調查，今年州內各華文小學並沒有面對華文科師資短缺的問題。53名臨教是教導其他科目。