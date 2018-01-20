1037臨教明報到 53人派檳華小

（檳城20日訊）教育部今日捎來喜訊，共有1037名臨教週一將被派往全國各源流小學執教，檳城將有53名臨教被派往華小報到。
教育部副部長拿督張盛聞今日在接受《光明日報》訪問時說，這次的委派是以各源流學校到今年一月杪的空缺為標準。這些受委派者都是準老師，因此將服務到被正式委任為老師為止，預計是在今年3月份。
“當然，他們必須通過會議委員的面試才能夠受到委任。”
受委派者都是準老師
他說，目前全國共有499位準備通過會議委員面試的准老師。本來已夠應付空缺，而今再有1037名臨教讓他們填滿空缺，基本上師資短缺問題已獲解決。
教育部今日在官網中宣佈這項佳訊，這批教育局生力軍（1037名）畢業於師範學院學士課程（PISMP），並將在22日前往各州教育局報到。
根據教育部官網名單，受委派畢業生將以臨教身份，前往國內各州小學執教。
名單中也列明他們將被派往執教的州屬。
針對這個“及時雨”，檳州教育局副主任嘉米爾表示，在這批1037名臨教當中，會有53名臨教被派往檳州教育局，以協助州內華小解決各科目師資短缺的問題。
他也強調，根據當局的調查，今年州內各華文小學並沒有面對華文科師資短缺的問題。53名臨教是教導其他科目。
師資空缺遲填補 影響行政和學生學習
內閣在去年宣佈教育服務委員會必須在1月杪完成師資調派工作，而不是等到3月才進行，教總在1月4日發文告表示歡迎，並促請教育服務委員會及教育部遵從內閣的決定，儘速完成面試及調派工作，以確保師範學院華小組畢業學員可以在短期內派到有師資空缺的華小執教，以免影響學生的學習。
文告中表示，由於一些華小的師資空缺沒有在新學年開課前獲得填補，導致學校的行政工作和學生的學習受到了一定程度的影響。為了掌握準確的數據，全國校長職工會已收集華小師資短缺的人數，並提呈給教育部副部長拿督張盛聞，以進行師資填補的工作。