媒體再提與玄松月緋聞 傳惹怒金正恩 朝團取消訪韓

（平壤、首爾20日訊）朝鮮半島緊張局勢放緩，韓朝重啟高級會談後，朝鮮藝術團先遣隊由三池淵樂團團長、前歌手玄松月率領，原定今天經由陸路前往韓國展開為期兩天的考察，惟朝鮮當局昨晚突然宣布，取消先遣隊的訪韓計劃，但沒有解釋原因。根據韓國媒體報導，可能是金正恩不滿韓媒大事報導他與前女友玄松月的緋聞，才憤而取消訪韓行程。

朝鮮昨天上午剛透過設於板門店的熱線電話通知韓國，同意今天派出藝術團先遣隊，赴韓進行在平昌冬奧期間演出的場地及設施考察。據悉，三池淵管弦樂團140名團員將於平昌冬奧期間，在韓國首爾及江陵各演出一場，而7人代表團原定由樂團團長玄松月率領，不料朝鮮到了昨晚卻臨時通知取消有關行程。

韓媒《中央日報》報導，由於朝鮮當局不滿韓媒近日對朝鮮參加冬奧的報導負面評論多，加上韓媒不斷聚焦玄松月訪韓，以及不斷報導她是金正恩前女友一事，令金正恩不滿。報導指，朝方此舉也可能是一種“欲擒故縱”手段，企圖掌握韓朝高級會談的主導權。

或欲擒故縱主導會談

朝鮮官媒《朝中社》也曾於本週一批評指韓國媒體惡意報導，並威脅說“喜事也可能會變成喪事”。

另一方面，日本媒體報導，韓國平昌冬奧揭幕前夕，正是朝鮮人民軍建軍70週年，朝鮮可能會舉行盛大閱兵儀式。韓國政府已就此提高戒備。

韓總理為失言道歉

另外，韓國與朝鮮商定共組女子冰上曲棍球隊參加平昌冬奧，引發韓國民眾強烈抗議。韓國總理李洛淵原本想平息反對聲浪，卻弄巧成拙指出韓國女子冰球隊在冬奧沒奪牌機會，他昨天為此發言道歉。