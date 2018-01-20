【英超聯賽】將進曼聯教練組 卡里克今夏退役

（倫敦20日訊）據英國媒體消息，曼聯中場老將卡里克（36歲）將於本賽季結束後退役，結束19年的職業生涯。曼聯主帥穆里尼奧在發佈會宣佈這個消息，他同時透露卡里克將在退役後進入曼聯教練組。2006年，卡里克加入曼聯，已經在紅魔效力近12年。

卡里克是曼聯現役球員中為球隊效力時間最長，但隨著年齡的增長，他的身體大不如前。本賽季，卡里克僅為曼聯出場45分鐘。2017年11月，卡里克的心臟出了問題，並進行心臟手術。此後，他缺席很長時間，最近才剛剛恢復訓練。在曼聯後腰位置不缺人手的情況下，卡里克在球隊沒有太多的前景，而他也已經做好在這個賽季結束後退役的決定。

告別19年職業生涯

穆里尼奧說：“我認為卡里克本賽季還是有機會出場。他已經好幾個月沒和我們一起訓練，目前只是他歸隊的第二周。他是我們陣中非常重要的球員。他會在這個賽季結束後退役，這個決定應該不是上周才做出。我認為這是一個對他本人以及球隊都很好的決定。對於他來說，在結束足球生涯的時候沒有傷病和其它的問題，這也是很好的決定。我們很高興他願意在賽季結束後加入我們的教練團隊。除非他最近改變主意，不然他就會成為我們的一員。我為他這麼做感到高興，球會上下也樂於看到這件事情的發生。”

效力紅魔12年

卡里克在曼聯效力12載，獲得5次英超冠軍、1個歐冠冠軍、1個英足總杯冠軍、1個球會世界杯冠軍、1個歐洲聯賽冠軍、3個英聯賽杯冠軍、6個社區盾冠軍。他踢球非常沉穩，有大將風範，讓人放心。本賽季，穆帥任命他為球隊的隊長。卡里克的職業生涯非常完美，獲得很多冠軍。