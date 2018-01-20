搖滾區推擠／多名粉絲暈倒／中斷90分鐘 　Wanna One：粉絲的安全就是一切

韓國最夯男團Wanna One首次來馬來西亞舉辦粉絲見面會，11名成員的人氣實在驚人，不僅吸引了逾5000名來自世界各地的粉絲前來朝聖，把吉隆坡國家體育館擠爆，逾2000名站滿在搖滾區的粉絲看見偶像出場，情緒大爆發的湧向舞台前，導致場面一度失控，Wanna One擔心粉絲的安危，成員李大輝收起了一貫的調皮和可愛，露出嚴肅及擔憂表情說：“請大家保持冷靜，別推擠了，好嗎？”不料偶像一開聲卻引起粉絲更大的尖叫聲，眼見場面無法控制下來，Wanna One只好喊停表演，選擇退回後台，並直接撂話：“不守秩序我們不出場。”

出場15分鐘後的Wanna One基於粉絲安全理由為主，返回後台長達90分鐘後再次出場表演，於9時45分再次登場的他們，一登場除了稱讚粉絲很棒，配合保安人員的指示外，也向全場粉絲道歉說：“對不起，演出中斷那麼長的時間，因為我們很重視你們的安全，妳們的安全就是一切，希望接下來你們可以享受舞台的每個瞬間。”偶像愛你們的心切，Wannable聽見了嗎？

由iMe舉辦的這場《Wanna Be Loved粉絲見面會-大馬站》，當晚Wanna One以出道歌曲《Energetic》掀開見面會的序幕，較後帶來《Beautiful》、《Wanna Be》、《Pick Me》、《Always》、《Never》和《Burn It up》。也簡單的進行一個遊戲環節，包括“鬥久不眨眼”、“演技考研”、“拿玫瑰花撩妹”等，演唱會結束前夕，他們耍嘴甜喊：“我們會把你們（粉絲）存在心裡面。”全場只亮相80分鐘。

搖滾區票價589令吉，中間痴等90分鐘，只看了80分鐘的演出，值不值得，見仁見智。

警促粉絲冷靜 險取消見面會

據了解，由於這場見面會門票售罄，所以主辦單位當晚共派出了35名救護人員駐守在現場，擁擠推撞下導致搖滾區共有20多名粉絲不舒服，救護人員也爬過欄杆把困在人群中的粉絲救出，場面一片混亂。而主辦單位也派送礦泉水給搖滾區的粉絲，並呼籲大家退回坐下，由於人數過多，加上前方的粉絲完全沒空間坐下，場面依然無法受控。之後一名警方代表發言，表示若粉絲情緒無法冷靜下來，場面無法受到控制將會取消見面會，聽到取消，粉絲才乖乖依照指示，現場耗時將近60分鐘才讓場面控制下來，而搖滾區粉絲也乖乖坐下等待Wanna One再度出場。