泰迪熊藏百萬台幣 走私入馬 2男落網

（雪邦19日訊）兩名尼日利亞籍男子將1020張面額為102萬新台幣（約13萬6502令吉94仙）藏在泰迪熊毛絨玩偶中，企圖通過快遞服務運入大馬時，被關稅局執人員截獲扣查。

由於這筆被截獲的新台幣，價值超過1萬美元，但沒有向海關申報，因此當局不排除這筆錢可能進行販毒之用，或進行違反法律的用途。

關稅局總監拿督斯里蘇博馬廉今天在記者會說，這個以快遞公司運進大馬的泰迪熊毛絨玩偶，被發現有異後遭扣押。過後剖開毛絨後，發現大筆新台幣藏在裡面。

他披露，經過點算，共有1020張面額為102萬新台幣走私進我國。

現金超過1萬美元須申報

他說，根據海關條例，任何人攜帶的現金超過1萬美元，須向海關填寫申報，否則將觸犯法令。

他指出，吉隆坡國際機場關稅人員之後逮捕了兩名分別29及30歲的尼日利亞籍男子。

據知，關稅局人員是依據收件人的資料，通知他們前來取貨時，將他們逮住。

他說，隨著兩名嫌犯被捕，關稅局會依據反洗黑錢和反恐融資法令（ AMLATFPUAA）第4A條文進行調查。同時，嫌犯會在1967年關稅局法令135（1）（a）受對付。

蘇博馬廉說，由於鉅款藏在泰迪熊毛絨玩偶內，而且不向海關申報，動機可疑，因此不排除2名嫌犯在取得這筆鉅款後，可能涉及販毒活動或不法活動，不過一切有待調查。

他說，關稅局人員較少破獲將鉅款藏在玩偶的案件，通常都是藏毒品為多。

根據資料顯示，在2014年11月，執法人員曾在機場發現可疑包裹內，有4只泰迪熊藏有9萬7500美元。