【終止承包停車合約】到底是怎樣？承包商獲庭令續管理／檳市廳新固本暫無效

（檳城19日訊）檳島市政廳基於停車固本承包公司Alam Indah過去3年累積拖欠超過600萬令吉承包費，而在上週二（16日）宣布終止承包合約。該公司今日首度開腔回應，並指已取得庭令，阻止市政廳終止其承包合約。
Alam Indah公司總經理祖尼阿都沙南今日召開記者會說， 隨著法庭發出庭令，目前只有由Alam Indah發售，印有Alam Indah公司徽章的停車固本及月票貼紙才是有效的；至於其他單位包括檳島市政廳發售的新設計停車固本或貼紙是無效的。
指出，上述庭令將一直有效至法庭發出新庭令，或法庭在聽證會完成後有了判決為止；因此在法庭還未有新指示之前，Alam Indah仍是合法經營者。
有效固本印公司徽章
祖尼阿都沙南說，該公司是在1月16日遭市政廳終止合約，該公司隨即在翌日（17日）向檳城高庭申請庭令，挑戰市政廳的做法，高庭在同日批准申請。簡單來說，庭令內容就是禁止市政廳終止與Alam Indah的合約。
他強調，隨著上述庭令的發出，該公司與市政廳之前簽署的合約將繼續生效，這意味該公司有權根據合約條款，繼續在檳島提供停車系統管理服務。
欠款問題繼續協商
針對拖欠承包費的問題，祖尼阿都沙南回應說，該公司持續與市政廳洽商此事，尋求妥善處理方案。他指出，市政廳去年宣布調整停車收費時間，嚴重影響該公司收益。市政廳調整停車收費時間，是不遵照合約條款的做法。
市廳通知欠400萬元
承包商Alam Indah公司董事經理阿都馬烈說，根據該公司於1月15日收到的市政廳信函，內容註明的拖欠金額約為400萬令吉，與市政廳於隔日對外宣布的600萬令吉有出入。
他說，該公司與檳島市政廳的合約將在今年5月到期，根據合約條款可續約5年。他說，由於案件已帶上法庭處理，暫時不便透露太多細節，留待聽證會上提呈。
停發智能收費器
阿都馬烈說，該公司為迎合環保概念而推出的智能停車收費器（Smart Parking Gadget）使用率不理想，去年中已與時任市長拿督峇達雅溝通後，就已停止發放新的智能停車收費器。他指出，不少民眾基於智能停車收費器是免費的，而踴躍索取，索取之後卻又沒真正使用。
市廳停售新固本 是否退款待決定
檳島市政廳財務組主任蘇海達接受記者電訪時回應說，市政廳已遵照庭令，在昨天停售市政廳印刷的新停車固本。
詢及已買新固本的民眾是否可獲得退款或換取Alam Indah的固本，她說，市政廳需開會詳細討論才有決定。
她補充，新固本上週二（16日）才開賣，而且只在市政廳本身的4個櫃檯出售，賣了不到3天已下架，已售出的量並不多。
不取締使用新固本
至於在這期間使用新停車固本的民眾，會否遭市政廳執法人員開罰單，蘇海達則回應說，“不會”，但她鼓勵民眾暫時使用印有Alam Indah公司徽章的舊停車固本。
她指出，持有Alam Indah停車固本的民眾，原本就不受終止合約與否影響，因為市政廳日前宣布終止合約時，已闡明Alam Indah停車固本能有效至今年12月31日。
李文典：有效期至2019年 停車固本為何提前失效
（檳城19日訊）針對現有停車固本只能使用至今年年杪一事，檳州民政黨副主席兼柑仔園協調員李文典促請檳州地方政府委員會主席曹觀友向人民解釋，為何檳島市政廳允許承包商拖欠逾600萬令吉的鉅款。
他今日在阿依淡區協調員陳嘉亮陪同下召開記者會說，檳島市政廳主席拿督麥姆娜上週二召開記者會指出，停車固本承包商Alam Indah有限公司拖欠高達601萬令吉債務，即日起與該公司終止合約。她也宣布現有的停車固本只能用至今年年杪，而代理商可售賣現有停車固本至2月28日。
“消費者購買的停車固本上清楚寫明可使用至2019年，為何該廳要求消費者需在今年年杪用完？而代理商在2月28日前所售賣的停車固本，是否也是只有效至今年12月？”
他強調，檳島市政廳此舉已剝奪消費者的權益。他也不解，既然現有的停車固本可使用至2019年，何不讓消費者繼續使用。
“市政廳宣布終止合約的同時，推出新的停車固本，這證明他們早就打算終止合約，到頭來吃虧的還是消費者。”
他促請曹觀友立即調查及採取行動，對付該公司及疏於監督欠款賬戶的人或單位，曹觀友也必須向民眾交代，他曾對有關公司採取什麼行動以收回欠款。