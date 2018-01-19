【終止承包停車合約】到底是怎樣？承包商獲庭令續管理／檳市廳新固本暫無效

（檳城19日訊）檳島市政廳基於停車固本承包公司Alam Indah過去3年累積拖欠超過600萬令吉承包費，而在上週二（16日）宣布終止承包合約。該公司今日首度開腔回應，並指已取得庭令，阻止市政廳終止其承包合約。

Alam Indah公司總經理祖尼阿都沙南今日召開記者會說， 隨著法庭發出庭令，目前只有由Alam Indah發售，印有Alam Indah公司徽章的停車固本及月票貼紙才是有效的；至於其他單位包括檳島市政廳發售的新設計停車固本或貼紙是無效的。

指出，上述庭令將一直有效至法庭發出新庭令，或法庭在聽證會完成後有了判決為止；因此在法庭還未有新指示之前，Alam Indah仍是合法經營者。

有效固本印公司徽章

祖尼阿都沙南說，該公司是在1月16日遭市政廳終止合約，該公司隨即在翌日（17日）向檳城高庭申請庭令，挑戰市政廳的做法，高庭在同日批准申請。簡單來說，庭令內容就是禁止市政廳終止與Alam Indah的合約。

他強調，隨著上述庭令的發出，該公司與市政廳之前簽署的合約將繼續生效，這意味該公司有權根據合約條款，繼續在檳島提供停車系統管理服務。

欠款問題繼續協商

針對拖欠承包費的問題，祖尼阿都沙南回應說，該公司持續與市政廳洽商此事，尋求妥善處理方案。他指出，市政廳去年宣布調整停車收費時間，嚴重影響該公司收益。市政廳調整停車收費時間，是不遵照合約條款的做法。

市廳通知欠400萬元