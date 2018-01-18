【兒弒外遇父親案】兒佈局不在場假象 尋獲兇刀

（新山18日訊）昨日發生在新山的“兒子涉嫌弒父案”中，涉案的18歲兒子在干案後，曾找來3名朋友重新佈局案發現場，故意製造死者遭不明人士殺害的假象，並向警方報假案。

依斯干達布蒂裡警區主任諾哈欣今日也證實，警方已找到嫌兇幹案用的兇刀。據悉，警方今早已押5名嫌犯上庭，以申請延扣助查這起命案。

據了解，在案發前一天，死者邱國榮的兒子曾向父親要錢買香煙不果，憤而在臉書詛咒“錢是帶不進棺材的！”

尋獲兇刀 5人延扣

這起命案是於昨日在新山士姑來順利花園一住宅單位發生，一名45歲華裔男子被人發現倒斃在家中客廳，警方先後逮捕5人助查，分別是死者的妻子、兒子以及兒子的3名友人。

依斯干達公主城警區主任諾哈欣昨日也證實，這是一起婚外情引起的命案，死者邱國榮的40餘歲妻子與兒子的友人疑涉及此案。

警方在案發之後先逮捕3人歸案，接著於昨午4時許，在士姑來皇后花園再逮捕2名涉案者。較後落網的2名嫌犯皆為18歲，和涉嫌弒父的青年是朋友關係。

依斯干達公主城警區主任諾哈欣今日也說，警方於案發當天下午，在士姑來一帶的垃圾桶，找到兇徒幹案後丟棄的刀子。