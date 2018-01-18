【兒弒外遇父親案】兒佈局不在場假象 尋獲兇刀

（新山18日訊）昨日發生在新山的“兒子涉嫌弒父案”中，涉案的18歲兒子在干案後，曾找來3名朋友重新佈局案發現場，故意製造死者遭不明人士殺害的假象，並向警方報假案。
依斯干達布蒂裡警區主任諾哈欣今日也證實，警方已找到嫌兇幹案用的兇刀。據悉，警方今早已押5名嫌犯上庭，以申請延扣助查這起命案。
據了解，在案發前一天，死者邱國榮的兒子曾向父親要錢買香煙不果，憤而在臉書詛咒“錢是帶不進棺材的！”
尋獲兇刀 5人延扣
這起命案是於昨日在新山士姑來順利花園一住宅單位發生，一名45歲華裔男子被人發現倒斃在家中客廳，警方先後逮捕5人助查，分別是死者的妻子、兒子以及兒子的3名友人。
依斯干達公主城警區主任諾哈欣昨日也證實，這是一起婚外情引起的命案，死者邱國榮的40餘歲妻子與兒子的友人疑涉及此案。
警方在案發之後先逮捕3人歸案，接著於昨午4時許，在士姑來皇后花園再逮捕2名涉案者。較後落網的2名嫌犯皆為18歲，和涉嫌弒父的青年是朋友關係。
依斯干達公主城警區主任諾哈欣今日也說，警方於案發當天下午，在士姑來一帶的垃圾桶，找到兇徒幹案後丟棄的刀子。
5男女嫌犯延扣5天
涉及兒子弒父命案的4男1女嫌犯被延扣5天，至本月22日，以便警方展開進一步的調查。
死者的40餘歲妻子和18歲長子以及3名長子友人於今天被警方帶往新山法庭申請延扣，獲主簿官允准。
死者的妻兒和其中一名男嫌犯於上午10時15分左右，被警方押往新山推事庭申請延扣。女嫌犯在抵達法庭外時面無表情，低頭避開媒體的鏡頭；長子和友人則神情淡定，使用衣服和手遮住臉部。
另兩名男嫌犯則在不同時間由警方押送往推事庭，據瞭解，其中一人是在斯里阿南警區落網。
死者的弟弟和親友也前往新山推事庭，並在警方申請延扣期間，焦急地在庭外走廊等候。記者欲進一步向親友瞭解情況時，對方拒絕受訪。(
親友領屍拒受訪
死者多名親友到新山中央醫院太平間辦理領屍手續時，神色凝重。
記者上前欲瞭解情況時，他們拒絕受訪，也不愿多說。
警方十分重視這起案件，今天一早也派員到太平間瞭解死者的剖驗情況。
命案於昨天發生在士姑來順利花園2的雙層排屋，院方今天將為死者進行剖驗，以查明死者的致死原因。
屋擺風水陣 居民：常換車疑撈偏
居民說，死者與家人6年前搬來時，屋子曾大事裝修一番，包括擴建陽台。
據現場觀察，屋子內外佈有許多風水陣和佛像，屋內停有兩輛外國進口的轎車，其中一輛車子內部也擺有多尊佛像。
居民說，死者看起來沒有工作，不過經常更換名車，相信是撈偏門，平日常有紋身朋友前來找死者。
死者大兒子18歲多年前輟學，相信有加入私會黨，晚上常有很多車到來，一些看似私會黨的朋友常來找他。
在案發後，死者16歲次子和6歲幼子被姨婆帶走。居民說，平日死者妻子在家照顧孩子，與鄰居關係良好，熱心助人，經常親自載送孩子上學。
妻兒報假案 稱死者案發獨自在家
住在命案現場附近的多位居民聲稱，在案發當天，即昨天凌晨2時，曾聽到死者邱國榮的屋內傳出吵架聲。
居民於清晨7時許見死者的屋子大門緊閉，大約8時就看見死者兒子帶著3名朋友進屋，直到9時許才見到籬笆門大開。
死者妻兒在報警時，聲稱案發時死者一人在家，家人全外出，不知何故被刺死。
警方於上午11時到來查案，發現疑點重重，經多時盤問，才揭發兒子弒父。
據悉，死者是在睡夢中被刺殺。
警方是從早上展開調查這起命案，直到下午3點多，並曾特地載死者妻子去接16歲兒子回家。警方在封鎖現場查案時，死者6歲小兒子在屋外不停哭泣，他的姨婆照顧他並喂他吃東西。