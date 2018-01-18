中國將全面禁VPN翻牆 外企得用昂貴漫遊上網

（北京18日訊）中國政府預計今年3月底全面清理虛擬私人網絡 (VPN) ，未經當局批准，不得自行建立或租用VPN“翻牆”上網。多家外國企業稱，此舉令公司營運大受影響，有企業被迫改用收費昂貴的手機SIM卡漫遊上網。‘

中國在去年底開始關閉國內大部分的VPN服務，蘋果公司也將其在中國的應用商店中，下架了674款VPN應用。最近當局更設法干擾跨國公司內部訂製的VPN。

業務營運大受影響

英國《金融時報》報導，目前已有5家跨國企業和非政府組織（NGO）稱，近幾個月在中國的辦公室網絡受干擾。一個美國NGO組織和一家英國公司指，自己建立的VPN被封鎖，日常業務受到影響。

另一家世界500強的美國企業稱，如今在中國境內使用公司自建的VPN翻牆上外國網站，越來越困難。一家美國科技公司的執行長更指出，該公司駐中國辦事處被迫放棄使用VPN，員工改用昂貴的手機SIM卡數據漫遊上網。

傳只准用官方高收費VPN

美中貿易全國委員會中國區事務副會長彭捷甯指出，近來不少在華美企投訴VPN遭阻斷，影響公司收發電郵和共用文件。由於不希望營運受影響的消息被客戶知道，這些公司和組織都不願公開名稱。

報導指，在打擊私設VPN的同時，中國當局正在力推跨國公司購買和使用官方批准的VPN網絡服務。而官方批准的VPN網絡，其月費可達數萬美元，使用者的通訊內容也受到中國官方監管。