【英超聯賽】曼聯開272萬最高週薪 桑切斯即將入魔

（倫敦18日訊）英國媒體《每日電訊報》透露，阿申納的智利球星桑切斯已經與曼聯就個人條款達成一致，他的合同為期4年半，稅後年薪為1400萬英鎊（約7554萬令吉）。

《每日電訊報》透露，算上經紀人費用和簽字費，曼聯為簽下桑切斯總共的花費將超過6000萬英鎊（逾3.23億令吉）。

此前，一度盛傳也很希望拿下桑切斯的土豪曼市，並不打算為桑切斯提供這樣豐厚的合同，切爾西也無法開出比曼聯更好的報價。

目前，桑切斯加盟曼聯只差最後一步，就是姆希塔良同意作為交換加盟阿申納。一旦雙方達成一致，桑切斯有希望成為整個英超最高薪水最高的球員。

另一英國媒體《太陽報》報道稱，曼聯將為桑切斯提供的周薪達到50.5萬英鎊（逾272萬令吉），其4年半合同總價值為1.183億英鎊，此數字和上述《每日電訊報》的有200萬英鎊的出入。

而桑切斯將成為英超歷史上，第一位周薪超過50萬英鎊的球員。

姆希塔良改投鎗手

從個人待遇而言，曼聯的報價已經完全滿足了桑切斯的要求，甚至可以說這個待遇是其他球隊無法提供的。在個人層面，桑切斯轉會曼聯已經沒有任何問題了。目前這宗轉會能否完成，要看曼聯和阿申納兩家的談判。

根據之前《天空體育》的消息，曼聯和阿申納傾向於姆希塔良和桑切斯一換一直接完成交易，不涉及轉會費。不過，姆希塔良本人遲遲未決定是否要加轉投阿申納。

據《鏡報》報道，姆希塔良和他的經紀人拉伊奧拉並不急於離開曼聯，他們希望阿申納能給姆希塔良更高的薪水。該報稱，姆希塔良在曼聯周薪為15萬英鎊，拉伊奧拉希望阿申納能夠在其周薪上有所提升，拉伊奧拉同時還想獲得500萬英鎊佣金。

另一方面，阿申納如果無法找到替代者的話，也不願意放走桑切斯，而是讓他今夏自由離隊。

阿申納目前也在積極尋找桑切斯的替代者，如果姆希塔良不願來投，阿申納希望追求奧巴梅揚或者馬爾科姆。