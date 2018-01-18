打臉韓國媒體 韓庚否決合體SJ

（北京18日訊）合體Super Junior（SJ）？韓庚直接打臉“不會！”

目前有韓國媒體報導，表示中國綜藝節目《這就是街舞》計畫邀請8年前退團的中國成員韓庚與SJ一起上節目，目前仍處於保密籌備狀態，記者聯絡製作公司也未取得回應，若兩方都點頭出席，將是他睽違8年與SJ合體重聚。

但韓庚的工作室發聲明否認，表示之前沒從節目製作單位獲知此事，也沒有溝通過具體內容，直接打了韓國媒體一巴掌。

對於這次韓庚及時發聲明澄清不會合體SJ，粉絲認為迅速駁斥傳聞，對雙方都是好事一件。

韓庚原本是SJ成員，2009年要求所屬SM經紀公司解除不平等合約，雙方鬧得對簿公堂，他隔年雖然勝訴，但脫隊也與其他團員分離，不少粉絲為此心碎。

韓庚當初毅然決然脫團單飛，讓其他成員震驚又受傷，讓他的名字一度是“不能觸碰的禁忌”，不過隨著SJ幾年來成員更迭，隊長利特之前在演唱會向韓庚喊話：“你過得好嗎？”他也透過媒體回覆“我也挺想你們的”，彼此似乎已經冰釋前嫌。

韓庚日前還比出SJ招牌手勢自拍，感嘆“13年真友誼。雖然成員有時會因為行程原因湊不齊，但大家彼此的心依舊連在一起。那我也來了”，被認為往合體舖路，以後應該還是有機會。