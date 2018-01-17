當援交妹籌學費 2學院生被騙逾萬

（吉隆坡17日訊）看准女學生急需金錢繳付學費的弱點，男子誘騙學生妹繳付押金，以介紹“糖心干爹”讓她們快速賺錢，至少已經有2名分別為22歲及19歲的女學生上當，分別被騙1萬2000令吉及2000令吉的“淫媒費”。

此外，尚有一名20歲的女生在與糖心干爹交易時，被騙子全程拍下整個過程，並進行勒索，以致女生在“淫威”下，被一次又一次的進行性交易，把賺到的錢交付給淫媒作為不公開其錄影的交換。

馬華公共服務及投訴部主任拿督斯里張天賜，今日與接獲投訴的馬華霹靂州公共服務及投訴局主任羅添權召開記者會，揭發這項惡行。他們同時呼吁其他的受害人站出來，揭發淫媒的詐騙技倆。

今日挺身而出的受害人為Amy，22歲，來自雪州沙亞南。目前已經完成基礎文憑學業，准備攻讀學士，唯基於本身並非來自富裕的家庭，龐大的學費讓Amy感到難以負擔，時刻都想著如何賺取更多的錢，以讓本身可以繼續學業，豈料賺大錢的念頭讓她因此掉入騙子的陷阱。

從WhatsApp接到訊息

Amy在記者會上說，她是在去年11初突然接到一個自稱是Mike的男子通過WhatsApp發來的訊信。“對方告訴我說是通過我一位朋友獲得我的聯絡，說可以讓我在很短時間賺大錢的工作介紹給我。”她說，她初時很懷疑，還追問對方是從那兒得到其聯絡，但對方就是不肯告知，只說因為這個工作很敏感，他必須保護提供聯絡人的隱私。

“我接著就詢問對方是甚麼性質的工作，他就介紹了數個“性交易”的配套工作給我。由於我真的迫切需要錢來繼續我的學業，我接受了對方的獻議。”

Amy說，她選擇了一個當“糖心寶貝”的配套，即與“糖心干爹”進行6次性交易，每次可以獲取1000令吉的酬勞，6次總共6000令吉酬勞。

“在接受這項配套獻議後，Mike卻要我繳付1萬2000令吉的押金，並聲稱這筆押金會在我完成6次交易後，連同6000令吉的酬勞，一次過付還給我。”

她說，在無可奈何之下，她只能到處向朋友商借，把自己的2000令吉的存款，以及和朋友借來的1萬令吉，分8次匯入Mike指定的銀行戶頭。

她說，在繳付了1萬2000令吉之後，Mike卻要她再匯入750令吉，說那是消費稅。“可是，我這時候卻對Mike一再要錢，卻沒有安排工作給我感到懷疑自己可能上當了。我決定放棄這份工作，要求Mike退款給我，可是，Mike卻沒有理會，後來我只能向羅添權求助。”

受害人也在記者會後向警方報案。

陪糖心乾爹出國能賺1萬

Amy說，淫媒提出的性交易配套中，以陪糖心干爹到外國的配套價碼最為吸引人，一個配套可以賺取1萬令吉。

“我選擇的是在本地陪客，一次的服務是1000令吉，一個配套要與同一個糖心干爹進行6次交易，總共會賺取6000令吉。

另一受害者見過涉騙男子

另一名受害人為19歲的Dennis，也是一名學院生。她原定要出席今日的記者會，唯臨陣卻因有事故而不克出席。

羅添權說，Dennis的情況與Amy差不同，唯基於她實在是拿不出錢，因此前後只是匯過一次2000令吉的款項給對方。

他說，與Amy不同，Dennis曾經與Mike會過面，而Amy是在完全不曾見過Mike的情況下匯錢給對方。他說，Dennis後來也從臉書下載了Mike的照片，並希望大家不要再被這名騙子蒙騙。

2女來自同一學院

Amy與Dennis雖然是同一學院的學生，但兩人卻不約而同都遭遇Mike的欺騙。

Amy說，Dennis是在發現她到處向人借錢，問起她時，兩人才赫然發現她們都成了Mike的獵物。“我並沒有介紹其他同學給Mike認識，之前我也不知道Dennis也接受Mike提供的工作，一直到Dennis發現我借錢之後，我們才互相知道彼此都被Mike相中。”

恐影片外洩 1女生被迫交2萬元

張天賜說，以介紹“賣淫”工作，然後騙取押金是騙子使詐的第一步，騙子第二步就會誘騙學生妹提供性交易，然後把交易過程拍攝下來，並以此要脅少女繼續賣淫，以繳付“掩醜費”，不然就會把性愛影片上載至社交媒體。

他說，目前已經知悉至少有一名20歲的少女受害。這名少女因為恐怕影片外泄，只能一再的提供性交易，並前後繳付了2萬令吉的掩醜費。

“我們正在說服這名少女站出來指控這些惡行，我也奉勸任何面對這類威脅的少女或學生妹，立刻停止付款，並向警方或該部尋求協助，不然卻無法從魔掌中抽離出來。”

他說，賣淫在我國是犯法的，學生妹們必須要有這個醒覺，不要為了貪圖賺快錢而最終可能受騙，進而自毀前途。

他說，涉及非法賣淫活動，可以在刑事法典372條文下被提控，而淫媒可以被懲處最高15年監禁、鞭笞及罰款的處分。