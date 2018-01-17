涉助華破情報網 美拘華裔CIA雙面諜

（紐約17日訊）美國司法部公佈，當局於週一在紐約肯尼迪機場拘捕一名中央情報局（CIA）前華裔專員李振成，其被指控涉嫌為中國做間諜提供情報，造成多名美國情報人員在行動中被殺害或被逮捕。

資料顯示，53歲的李振成（Jerry Chun Shing Lee，又名Zhen Cheng Li），擁有美國公民身份，曾經參軍，被捕前居於香港。他從1994至2007年在CIA工作，任職中情局案件專員，擁有接觸最高機密的權限，他離職後仍保留最高機密資料。

據指，2010年CIA在中國的諜網被瓦解，約20名美方安插於中國的情報人員陸續殺害及被捕。李振成被美國聯邦調查局（FBI）視為案件的重要人物，涉嫌協助中國分辨在當地CIA情報人員的身份。

美國司法部的起訴書中提到，FBI於2012年8月趁著李振成前往弗吉尼亞州和夏威夷旅遊時，取得搜查令，搜查其旅館房間。結果在行李裡發現兩本小冊子，上面寫滿CIA職員資料，包括臥底真實姓名和人數，以及新進的臥底成員。

害死20美國情報員

起訴書還提到，李振成在2013年曾接受過FBI的調查5次，但他都沒有承認私下藏有中情局職員資料，也沒有主動交出機密文件。

直至週一，當局在紐約肯尼迪機場將他拘捕，起訴他非法藏有國防機密罪名，而非從事間諜，一旦罪成，最高可判監10年。不過，起訴書沒有說明為何事隔5年才作拘捕及起訴。

面臨最高10年監禁

CIA以事件已進入法律程序為由，拒絕評論有關案件。中國方面也未對此事作出回應。