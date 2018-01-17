勞倫斯體育獎候選名單 C羅費德勒雙雄會

（摩納哥17日訊）2018年勞倫斯世界體育獎各獎項候選名單週二揭曉，最佳男運動員候選人的熱門是葡萄牙足球巨星C羅納多和瑞士網球天王費德勒。本次沒有中國運動員入選，最終結果將於2月27日在摩納哥揭曉。

歷屆勞倫斯獎中，最佳男女運動員都是最引人關注的獎項。C羅包攬2017年國際足聯(FIFA)世界足球先生和金球獎兩大個人獎項，帶領皇家馬德里4年中第三次奪得歐冠冠軍。費德勒（36歲）在2017年贏得第五個澳網和第八個溫網冠軍，將本身保持的大滿貫單打冠軍紀錄改寫為19個。如果費德勒最終勝出，將以5次問鼎創造勞倫斯最佳運動員獎項獲獎次數紀錄。

其他入圍最佳男運動員候選名單有：英國長跑傳奇兼倫敦田徑世錦賽男1萬米金牌和5000米銀牌獲得者法拉赫、英國四屆環法冠軍弗魯姆、2017年贏得個人第四個F1世界冠軍的英國車手漢密爾頓以及2017年獲得法網和美網冠軍的西班牙名將納達爾。

最佳女運動員候選人有4位來自美國，分別是2017年第7次贏得澳網冠軍的小威廉斯、田徑名將菲利克斯、游泳天才萊德茨基（19歲）和滑雪名將席弗琳。另外兩人是2017年贏得溫網桂冠的西班牙選手穆古魯扎和南非田徑選手兼三屆世錦賽女800米冠軍塞門亞。

在勞倫斯年度最佳團隊獎項的候選名單中，歐冠冠軍皇家馬德里、NBA總冠軍金州勇士、十捧網球戴維斯杯的法國、F1世界冠軍車隊馬賽地、美國職業橄欖球超級碗得主新英格蘭愛國者隊和美洲盃帆船賽冠軍紐西蘭酋長隊。

網球獲8項提名成大贏家

網球項目歷史性的獲得8個獎項提名，其中費德勒獲得度最佳男運動員和年度最佳復出兩個獎項提名，納達爾也入圍最佳男運動員的候選。巴塞羅納憑借在歐冠大逆轉淘汰巴黎聖傑門而入圍勞倫斯年度最佳復出獎項的提名，同時入選的還有在空難後努力復甦的沙佩科恩斯。沙佩科恩斯同時還進入年度最佳體育時刻的提名。

法國新星姆巴佩入選最佳突破獎的候選名單，新科法網公開賽冠軍奧斯塔彭科也入選這獎項。

C羅感謝皇馬

C羅在社交媒體感謝皇馬全隊，稱自己能夠入選都是因為隊友們。C羅在推特上寫道：“很榮幸能夠獲得2017勞倫斯最佳男運動員的提名，得益於皇馬這個偉大球隊的共同努力，這才有可能發生。感謝我所有的隊友，也感謝全世界媒體讓我成為候選人，有機會能夠奪得這一獎項。”勞倫斯獎創立於2000年，是目前唯一全球性的體育頒獎儀式，是國際體育界的重大盛事，被稱作體育界的“奧斯卡獎”。