高空丟椅子砸死少年 指紋緝兇

（吉隆坡16日訊）高空拋椅，砸死少年，警方展開地毯式搜查，採集指紋進行核對及驗證，緝拿嫌兇。

一張棄在組屋21樓走廊2天的辦公椅子，疑遭人拋下樓，結果砸死一名剛巧在樓下走過的15歲印裔少年。家屬控訴，這宗高空拋物砸死人事件等同謀殺案；警方已鎖定組屋範圍，展開指紋採集和鑑證工作。

這起案件於昨天晚上10時許，發生在斯里班底人民組屋102座，15歲死者沙迪斯瓦仁的母親，碰巧在兒子身旁，目睹後嚇嚇得當場暈厥。

針對此案，警方已採集該樓層所有居民的指紋，以便與肇禍椅子上的指紋進行核對。

據瞭解，砸死15歲印裔少年的辦公椅子被棄在組屋21樓走廊2天，卻不知何故會被拋下樓引發命案。

椅子棄21樓走廊2天

不過，根據警方消息，雖然事發時組屋範圍有路人經過，但他們發現時椅子已經砸中死者，並沒有目擊者看到事發經過。

死者的父親受訪時說，他與妻子育有兩名兒子，小兒子沙迪斯瓦仁自出生便住在這裡。

他說，事發時，小兒子與母親在樓下散步，想起要為手機預付卡增值而向母親討錢，結果在辦完事折回頭會合母親時，才伸出手讓母親牽住，冷不防一張椅子從天而降，砸中兒子的頭部當場身亡。

他指出，砸死兒子的椅子，有鄰居認出是被遺棄在21樓的走廊，而且已經2天了，因此相信椅子是從21樓被拋下。

他難過地說，兒子和藹可親，不曾與人吵架或結怨，居民都非常疼愛他；事發後不少鄰居包括巫裔同胞都為他的不幸當場落淚。

消息說，死者的母親目睹兒子遇害，卻無能為力，她至今還處於驚恐中未能接受警方錄供。

此外，十五碑警區主任魯斯蘭透露，警方暫時援引刑事法典第304A（誤殺）條文調查此案。

不過，他說，若調查顯示涉案者蓄意丟椅子下樓，將會改為刑事法典第302（謀殺）條文調查，並追查涉案者的身份。