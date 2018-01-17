高空丟椅子砸死少年 指紋緝兇

（吉隆坡16日訊）高空拋椅，砸死少年，警方展開地毯式搜查，採集指紋進行核對及驗證，緝拿嫌兇。
一張棄在組屋21樓走廊2天的辦公椅子，疑遭人拋下樓，結果砸死一名剛巧在樓下走過的15歲印裔少年。家屬控訴，這宗高空拋物砸死人事件等同謀殺案；警方已鎖定組屋範圍，展開指紋採集和鑑證工作。
這起案件於昨天晚上10時許，發生在斯里班底人民組屋102座，15歲死者沙迪斯瓦仁的母親，碰巧在兒子身旁，目睹後嚇嚇得當場暈厥。
針對此案，警方已採集該樓層所有居民的指紋，以便與肇禍椅子上的指紋進行核對。
據瞭解，砸死15歲印裔少年的辦公椅子被棄在組屋21樓走廊2天，卻不知何故會被拋下樓引發命案。
椅子棄21樓走廊2天
不過，根據警方消息，雖然事發時組屋範圍有路人經過，但他們發現時椅子已經砸中死者，並沒有目擊者看到事發經過。
死者的父親受訪時說，他與妻子育有兩名兒子，小兒子沙迪斯瓦仁自出生便住在這裡。
他說，事發時，小兒子與母親在樓下散步，想起要為手機預付卡增值而向母親討錢，結果在辦完事折回頭會合母親時，才伸出手讓母親牽住，冷不防一張椅子從天而降，砸中兒子的頭部當場身亡。
他指出，砸死兒子的椅子，有鄰居認出是被遺棄在21樓的走廊，而且已經2天了，因此相信椅子是從21樓被拋下。
他難過地說，兒子和藹可親，不曾與人吵架或結怨，居民都非常疼愛他；事發後不少鄰居包括巫裔同胞都為他的不幸當場落淚。
消息說，死者的母親目睹兒子遇害，卻無能為力，她至今還處於驚恐中未能接受警方錄供。
此外，十五碑警區主任魯斯蘭透露，警方暫時援引刑事法典第304A（誤殺）條文調查此案。
不過，他說，若調查顯示涉案者蓄意丟椅子下樓，將會改為刑事法典第302（謀殺）條文調查，並追查涉案者的身份。
憂禍從天降 居民出門望上空
隨著15歲印裔少年被高中拋下的辦公椅砸中，無辜慘死後，搞到當地居民踏出家門前，也要先往上空望了望，之後才敢向前走，擔心“禍從天降。
不但如此，一些居民擔心意外從天而降，步出組屋門口時，就沿著蓋遮棚行走，而且也不斷提醒身邊人，不要走到沒有屋頂遮蓋的開放空間，以免再生意外。
一名80歲居民亞英受詢時說，希望警方儘快查出是誰高空擲物，嚴懲涉及者。
她也希望市政局可在組屋底樓搭起屋棚，以免再有意外發生。
先咖哩水再水瓶 車主車鏡破
死者父親受詢時，也提到組屋常有高空擲物的事情發生，曾有居民被瓶子砸中，頭部受傷縫針。
他說，除了常有高空擲物的事件發生，組屋也曾住著一名精神失常的吸毒者，他曾經燒毀居民置放在屋外的沙發。
此外，一名居住在該處十多年的趙女士說，這裡常有人在高樓拋垃圾，包括寵物屎尿、咖哩水，甚至在2016年試過一輛轎車的車鏡砸爛。
她說，該名車主也很不幸，第一次被一包咖哩水砸到，第二次被裝滿小石子的火水瓶砸爛車子，但因找不到涉及者，所以無法賠償。