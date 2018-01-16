承包費拖欠逾6百萬 檳島停車固本年杪停用

（檳城16日訊）檳島市長拿督麥慕娜宣佈，停車固本承包商Alam Indah有限公司過去3年拖欠逾600萬承包費，檳島市政廳決定今日起提早終止合約，並針對承包公司採取法律行動。

她也希望民眾注意，持有該停車固本及電子付費系統（SPG）預付卡解讀器人士，停車固本的有效期截至2018年12月31日，同時固本代理商則可以繼續兜售Alam Indah所供應的固本，直到今年2月28日。

3年拖欠逾600萬承包費

她今日召開記者會說，承包商每月的承包費61萬91令吉30仙，但自2015年起就沒有按時付清承包費，或拖欠數月後償還部分金額，以至於從2015年1月至2018年1月欠下的承包費累積到601萬3000令吉，因此檳島市政廳昨日已將終止合約信送到Alam Indah有限公司，並於今日生效。

她指出，檳島市政廳於去年11月5日致函向承包公司追討欠款，然而截至同年12月29日仍未見對方還錢。

市廳接管供應固本

她指出，目前市廳已接管供應停車固本服務，而供應的固本有30分鐘40仙（每本10張，4令吉）、全日票（每本10張，60令吉）以及月票（150令吉，粘紙）。

即日起，代理商可在每逢週一至週五，上午8時至下午4時，前往檳島市政廳一站式中心註冊以獲得全新的停車固本。

民眾也可在以上時段，到光大3樓檳島市政廳櫃檯、檳島市政廳一站式中心、檳島市政廳位於檳州國際會展中心的辦公室，及檳島市政廳位於浮羅山背辦公室，購買新的停車固本，預知詳情可聯絡04-2592130或04-2610182。

出席記者會的尚有檳島市政廳秘書尤端祥及檳島市政廳財務管理常務委員會交替主席黃順祥。