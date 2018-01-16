鐵鍊鎖在床上 禁錮暗黑房間 美狠父母虐待13子女

（洛杉磯16日訊）美國加州揭發一宗駭人聽聞的虐兒及非法禁錮案，一對狠心父母將13名子女長期囚禁家中，有人更被鐵鍊鎖在床上，關在暗無天日的屋子裡。屋內衛生狀況惡劣，臭氣熏天，13名受害者全部營養不良，當中7名年齡已屆成人的受害者，外表和小孩無異。

其中一名17歲少女上週日逃出寓所，利用一部她在家中找到的無線電話打911，向警方求助。她向警方說，還有12名兄弟姊妹被雙親禁錮在家，部分人被鐵鍊和掛鎖鎖住。警方派員進入該棟2層高的屋子調查，揭發了這起事件。

被救出的13人身體瘦弱，很明顯營養不良，身體十分骯髒。報警的17歲少女外表看起來很像10歲。到場調查的警員發現，他們全都很像小孩子，後來才知道部分人已經廿多歲至接近30歲，感到十分驚訝。用來禁錮他們的房間漆黑一片，散發著異味。一些孩子對警員說，他們十分肚餓。

營養不良成年人似兒童

被捕的夫婦是57歲的特平和49歲的路易絲．安娜，被落案控告9項虐待和10項危害兒童罪名。

據悉，特平報稱自己是一所學校的校長，不知道他和妻子為何要用這種方式對待自己的子女。特平夫婦在臉書上載了一幅全家幅，見到特平穿上結婚禮服，妻子穿了婚紗，3名男孩子穿上西裝及結領帶站在後排，而9名女孩子則穿上同一款式的裙子，其中一名女孩手抱一名嬰兒。

臉色蒼白 久未接觸陽光

官員說，其中6名小孩，包括報案的17歲少女，已被送到里弗賽德大學醫院，而其餘已成年的7人則被送往科納納鎮一所醫院接受治療。

鄰居接受記者訪問時稱，他們知道那棟屋子住了一個大家庭，但從來未見那對夫婦的孩子走出屋外。孩子們被救出時，都身穿睡衣。他們都很蒼白，好像已經許久未接觸過陽光。