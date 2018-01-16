【英超聯賽】博格巴2助攻魔獸破荒 紅魔陶3分追市

（曼徹斯特16日訊）“紅魔”曼聯週一在英超第23輪的最後一場比賽，憑著瓦倫西亞首開紀錄，馬夏爾接著破門並助攻盧卡庫而以3比0輕取史托克，累積50分，仍然落後領頭羊曼市12分。

曼聯最近9次在主場和史托克交鋒取得8勝1和，唯一平局是在上賽季。瓦倫西亞傷癒首發，盧卡庫突前，在他身後支援的是馬塔、林加德和馬夏爾。

比賽在雨中進行。開場第7分鐘，馬夏爾在禁區內接應馬塔挑傳，被身後的鮑爾抱摔，主裁泰勒卻沒表示。第9分鐘，博格巴傳球，瓦倫西亞禁區右側帶球閃開空檔從14碼處射遠角破門，曼聯1比0領先。

第11分鐘，客隊弗萊徹挑傳，沙奇里禁區右側14碼倒鉤射門，被德赫亞撲到。第21分鐘，舒波-莫廷突入禁區12碼射門也被德赫亞得到。

第25分鐘，史托克錯失扳平良機，鮑爾右路傳中，後點的克勞奇搶在德赫亞之前頭球擺渡，舒波-莫廷10碼抽射空門被菲爾-瓊斯及時擋出底線。

第36分鐘，博格巴長傳，盧克肖左路插上傳中，林加德左側12碼射門被擋出底線。第38分鐘，博格巴又傳出好球，無人防守的馬夏爾罰球點右腳射門，球飛入右上角，曼聯2比0領先。

史托克連失得分良機

第44分鐘，史托克又有進球機會，祖馬12碼處頭球攻門頂偏。

下半場，曼聯仍然控制大部分戰局，博格巴傳球，盧卡庫禁區前射門被布特蘭德撲到。第58分鐘，博格巴14碼處射門被擋出底線。第59分鐘，博格巴左路傳中，馬夏爾在兩名後衛之間閃出空檔8碼處射門卻乏力，被布特蘭德撲到。

第66分鐘，盧卡庫殺進禁區12碼射門被布特蘭德撲出，林加德16碼再射皮球碰到馬塔身體入網，卻因馬塔越位而無效。

第72分鐘，馬夏爾傳球，盧卡庫背對球門轉身12碼左腳抽射球應聲而入左下角，曼聯3比0領先。

第80分鐘，拉什福德和費萊尼替換馬夏爾和林加德上場。第84分鐘，瓦倫西亞右路傳中，拉什福德5碼處腳後跟射門被布特蘭德擋出。

第86分鐘，沙奇里挑傳禁區，迪烏夫頂下頭球后在12碼處射門被德赫亞撲出，他補射卻打偏。

助攻追平丁丁 博格巴效率高一籌

曼聯3比0輕取史托克之役，博格巴可謂是曼聯最大功臣，他雖然沒有進球，但多次精準的傳球製造殺機，共收穫了兩次助攻，是本場最佳球員。 第9分鐘，博格巴中路分球，瓦倫西亞禁區右側左腳射遠角破門，曼聯1比0領先。第38分鐘，博格巴禁區前吸引兩名後衛後分球，無人防守的馬夏爾在罰球弧內右腳弧線球射入右上角，曼聯2比0領先。 本場兩次助攻讓博格巴本賽季英超助攻數上升到9次，和曼市的德布勞內、薩內並列首席。由於受到傷病和停賽影響，博格巴本賽季英超只出戰12場，但其效率遠超打滿23場的丁丁。 此外，博格巴近14場英超打入4球並有10次助攻，場均製造1球，這樣的效率在後腰群中是驚人的。 博格巴本場在反擊中一改以往帶球多拖沓的毛病，如果曼聯其他進攻球員把握能力再好點，曼聯肯定不止贏3球。 博格巴對於曼聯的作用是顯而易見的，他本賽季13次在英超出場都是首發，曼聯打進了33球，他不在的10場曼聯只打進15球。

拒曼市一隊獨大 英超指望曼聯