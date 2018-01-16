從此夢中見 小紅莓The Cranberries 桃樂絲錄音猝逝

（倫敦16日訊）愛爾蘭天團小紅莓合唱團（The Cranberries）主唱桃樂絲（Dolores O'Riordan）於倫敦時間15日猝逝，終年46歲，消息震驚全球。

早在2017年5月，桃樂絲確診罹患躁鬱症，只能維持3個月便會陷入沮喪谷底，必須透過藥物控制，還因此取消歐洲部分巡演，由於她持續在社群網站更新近況，令粉絲深信一定還會再回到舞台，沒想到卻在2018年初傳出噩耗。

據英國媒體報導，桃樂絲是在倫敦錄音期間離世，她是在酒店被發現“突然過世”，警方於周一早上9點55分接獲通報，詳細情況在家人要求隱私尚未公開。

桃樂絲的聲音清透又高亢，同時帶著鼻音，唱出獨特的唱腔與風格，深深影響了王菲、范曉萱等女歌手，且王菲還曾把《Dreams》翻唱成廣東版《夢中人》大受好評，讓更多人認識小紅莓合唱團。

愛爾蘭總統哀悼

1971年9月6日出生在愛爾蘭的桃樂絲，3歲開始唱歌，19歲加入小紅莓合唱團，1992年推出《Dreams》成為許多電視電影的OST，之後陸續以《Linger》、《Zombie》、《When You're Gone》等歌曲走紅，在全國的擁有喜愛她、小紅莓合唱團的粉絲，寫下全球唱片銷量超過4300萬張的記錄。

如今主唱桃樂絲15日過世，震驚全球，愛爾蘭總統麥克希金斯（Michael Daniel Higgins）發聲明哀悼表示，對桃樂絲過世感到很悲痛，認為她和小紅莓樂團帶給愛爾蘭、世界搖滾音樂很深遠的影響，而她的逝世更對愛爾蘭音樂及藝術是一次莫大的損失。