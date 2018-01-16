死亡道路崩塌 車墜15公尺深坑 3人福大命大

（柔佛．豐盛港15日訊）連日雨天導致三板頭往豐盛港路段於凌晨崩塌，一名60歲男子乘朋友的車載送親人前往機場途中，剛好經過案發地點，連人帶車陷入裂縫中，受傷入院，家屬正考慮向政府索賠。

這宗罕見事故於凌晨2時30分，發生在三板頭往豐盛港路16公里處，傷者崔亞平是退休人士，住在豐盛港，當時坐在前座乘客位，意外導致他的背部及胸腔受傷。

事發時，崔亞平坐朋友的車載著一名親人準備到士乃國際機場，詎料行駛途中路面突然下陷，駕駛者閃避不及，車內3人連人帶車下陷。

事後，崔亞平被送到醫院治療，並於上午8時許出院，回家休養；友人的頸項被安全帶勒紅，親人則沒有大礙。

崔亞平的兩名女兒崔儀雯（35歲）及崔儀芬（22歲）抵達現場了解情況時，指路段數十年來發生至少30宗車禍，無奈投訴多次後，未見當局改善安全設備，就連基本的照明燈也沒有，夜晚漆黑無比。

連下5天雨

崔儀雯說，父親去年10月動了眼角膜手術，不便開車，因此由友人代勞載送舅母到士乃國際機場。據她所知，父親的友人當時發現路段開始下陷，嘗試往中間路段行駛，嘗試駛出下陷範圍，但路段下陷速度太快，車子接著越陷越深。

她提到，事發路段是當地人所稱的“死亡道路”，車禍發生率很高，尤其下雨時，車禍發生得很頻密，也有不少人命喪該路段，包括堂侄。

這宗意外發生前，豐盛港已經連下5天雨，事發時也在下雨。

崔儀雯認為，這次應該是最嚴重的一次，他們考慮向政府索賠。

三板頭往豐盛港路關閉