【大山腳／馬六甲】距警局僅10店 肥瘦匪鳴鎗劫 搶金店

Create: 01/15/2018 - 15:36
: syng

（大山腳15日訊）2名肥瘦劫匪膽大包天在交通警局附近犯案，闖入一間金店嗚鎗後劫走一批金飾，結果被聞訊趕來的交警人員及時用巡邏車攔截劫匪摩多，其中一匪束手就擒，另一匪則趁亂逃去。

案件於今早9時許，發生在大山腳拿督余水清路（大街）一間金店。該店和交通警局只有約10間店距離。

据悉，2名印裔匪徒，一胖一瘦共乘一輛摩多來到金店后即朝店里鳴鎗，其中一匪伸手打開玻璃櫥柜，取走一批金飾。

居民見匪往村里逃

附近一名商家說，劫案發生后，業者跑到附近的交通警局求助。她說，這排百年老店，單單是金店就有5間，還不包括經營銀飾及當鋪，約七八年前其中一間金店曾被外勞打搶。

交警透露，交警第一時間驅車追捕至南島花園后，撞倒匪徒摩多，一名匪徒當場被捕，另一人棄摩多逃。

較后，警方在魚池區新村里發現匪徒丟棄的鞋子、外套及手鎗，警方搜證組也派出警犬到現場搜證。

据居民透露，他看見一名印裔匪徒慌慌張張脫去外套和鞋子后，即往村里逃，相信匪徒通過小路逃至隔壁的花園。

警成立隊伍追緝逃犯

檳州總警長拿督達威甘指出，2名匪徒蒙面持鎗打搶時，事發時一名在值勤的交警，剛好目擊2名匪徒騎著摩多從反方向逃離現場，交警馬上從後追逐，最後成功撞倒匪徒的摩多。

“一名匪徒摔倒後當場被捕，賊贓遭充公，另一名匪徒卻趁亂逃跑。”

他已指示警方成立一支工作隊，追緝仍在潛逃的一名嫌犯，該名嫌犯有犯罪紀錄。

“經調查，這批匪徒也涉及其他搶劫案。”

馬六甲——幹案途中遭攔截  開鎗襲警2匪伏誅

（馬六甲15日訊）馬六甲萬佳市通往榴槤洞葛路今午發生槍擊案，2名相信是欲前往銀行干案的匪徒途中遭警方攔截時，朝警方開槍，警方被迫反擊，2匪最後遭警方殲滅。

這起槍擊案是於今日中午12時45分左右發生，距離事發地點約200米的範圍被封鎖，也有大批警察現場駐守，鑒證組也到現場搜證。

警方一度禁止媒體靠近黃線，不過最後通融讓媒體站在黃線外，但是禁止媒體拍照。

截查奔馳豪華轎車

亞羅牙也警區主任阿斯瑪迪受詢時證實，警方於中午12時45分，在萬佳市通往榴槤洞葛的路上，殲滅2名相信是準備到銀行干案的劫匪。

他表示，兩名匪徒分別是一名本地華裔及印尼男子。警方當時發現一輛可疑的豪華轎車在路上奔馳後，而準備截停有關轎車，熟料，車內的司機卻朝警方開槍。

他說，警方為了自保，被迫向匪徒開槍反擊，最後擊斃在車內的2名匪徒。

 
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