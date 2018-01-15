【大山腳／馬六甲】距警局僅10店 肥瘦匪鳴鎗劫 搶金店

（大山腳15日訊）2名肥瘦劫匪膽大包天在交通警局附近犯案，闖入一間金店嗚鎗後劫走一批金飾，結果被聞訊趕來的交警人員及時用巡邏車攔截劫匪摩多，其中一匪束手就擒，另一匪則趁亂逃去。

案件於今早9時許，發生在大山腳拿督余水清路（大街）一間金店。該店和交通警局只有約10間店距離。

据悉，2名印裔匪徒，一胖一瘦共乘一輛摩多來到金店后即朝店里鳴鎗，其中一匪伸手打開玻璃櫥柜，取走一批金飾。

居民見匪往村里逃

附近一名商家說，劫案發生后，業者跑到附近的交通警局求助。她說，這排百年老店，單單是金店就有5間，還不包括經營銀飾及當鋪，約七八年前其中一間金店曾被外勞打搶。

交警透露，交警第一時間驅車追捕至南島花園后，撞倒匪徒摩多，一名匪徒當場被捕，另一人棄摩多逃。

較后，警方在魚池區新村里發現匪徒丟棄的鞋子、外套及手鎗，警方搜證組也派出警犬到現場搜證。

据居民透露，他看見一名印裔匪徒慌慌張張脫去外套和鞋子后，即往村里逃，相信匪徒通過小路逃至隔壁的花園。

警成立隊伍追緝逃犯