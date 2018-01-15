【東海撞船事故】漏油量等同1400個油站 溢油威脅海洋生態

（北京15日訊）近日在長江口東海海域撞船後起火的伊朗油輪“桑吉”昨天再度爆炸並沉沒，海上出現長達10公里、闊一公里的油污帶，外界關注船上的凝析油洩漏，恐造成海洋生態危機。中國國家海洋局經監測後指出，漏油情況非常嚴重，可能出現有毒物排放，海洋生態環境受一定影響。專家呼籲當局盡早採取防污措施。

據了解，除了貨艙的凝析油，“桑吉”自身油箱還有將近1000噸重型柴油。如今船體沉沒，船中燃油預料將在海底緩慢洩漏，污染深層海水和海底沉積物，恐對周邊海洋生態環境產生十幾年，甚至幾十年的長久影響。這一地區的數百公里範圍內，可能會長期禁止捕魚。

生態浩劫恐逾十年

中國揚州石油工程教授李發印指，“桑吉”洩漏的13.6萬噸凝析油，相當於1400個一級加油站的存量，浮在海上並燃燒。此事故燃燒產生的廢氣，等同於將中國每年千分之一的汽車尾氣總量集中在一個區域排放，危害性相當嚴重。

不過，中國國家海洋局東海監測中心高級工程師張勇卻認為，由於涉事燃油揮發性較高，迅即散發至大氣，預料對海洋生態影響有限。他更指，該區域應屬於開放海域，離人類居住的地方應該很遠，影響很小。

專家急尋對策解決

江蘇常州大學學者黃維秋教授則認為，當局應注意事發地點周邊的氣象預報和衛星雲圖，並及時調運油污防禦物資及回收物資，建議以多種方法混合處理。她舉例，一些微孔結構豐富、比表面積大、密度較水小的高性能吸附材料，可用來吸附回收洩漏的凝析油；或者在浮油表面，散撒一種類似家用洗潔精的高分子分散劑，可分解浮油；另有一些機械式油水分離裝置，惟難以實施在這種大面積污水處理上。

台灣台大海洋學者詹森分析指，東海事故油污染擴散方向可能隨天氣、風場、洋流強弱而改變，十分難以確切評估，現階段看來，最有可能往北、東方向擴散。他也不排除油污會隨冬季中國沿岸流一路推往台灣西部、東部海岸，污染漁產。