【英超聯賽】利物浦血性復仇 曼市終嚐首敗

週日在晏菲球場，利物浦與曼市上演了一場毫無保留的對攻大戰，“紅軍”憑藉“玩命式”高位逼搶戰術，主場以4比3力克英超領頭羊，回報首循環0比5大敗之仇，而曼市的不敗神話也在第22場畫上了終止符。

實事求是的講，藍月亮最近狀態已經有所下滑，去年最後一戰就險些被水晶宮打破金身，所幸埃德森關鍵時刻撲出點球，力保一場平局；聯賽杯半決賽首回合面對英冠球隊布里斯托，瓜迪奧拉的球隊也是在先失1球的情況下逆轉取勝，制勝球來自傷停補時。

做客晏菲，曼市自2003年以來16戰未嘗一勝，這讓利物浦球員有足夠的底氣與曼市進行對攻戰。利物浦開場之後就採取高位逼搶的戰術，少了中場魔術師大衛-席爾瓦，曼市推進遇上了問題，城門開場9分鐘即告失守，張伯倫禁區前偏右側的一腳低射，皮球飛入球門左下角，1比0。

第41分鐘，沃克長傳到前場左側，戈麥斯撲空被薩內突破，德國國腳帶球殺入禁區晃開馬蒂普後，左側小角度抽射近角破門，1比1，曼市半場結束前追平比分。

高位逼搶9分鐘轟3球

下半場，克洛普將高位逼搶戰術貫徹到底，並掀起疾風驟雨般的凌厲攻勢，藍月不斷在後場被逼出了無數次失誤，短短9分鐘內狂瀉3球。第59分鐘，張伯倫直傳，菲爾米諾扛倒斯通斯後得球殺入禁區，面對著埃德森一腳巧妙的搓射，皮球擊中右側立柱內側後彈入球網，2比1。

曼市還未回過神來又連續丟球。第61分鐘，薩拉赫前場斷球，分給禁中路的馬內，馬內得球後稍作調整，一腳遠射，皮球直奔球門左上死角，3比1；第68分鐘，埃德森出擊解圍失誤，薩拉赫截下皮球後直接一腳吊門將皮球送入空門，4比1。

體力透支險被逼平

儘管如此，英超領頭羊沒有放棄，最後階段利物浦體力明顯透支，後場壓力驟減的曼市慢慢組織起攻勢，在比賽最後階段連追2球。第84分鐘，京多安在前場左側得球後與阿奎羅二過一配合後殺入禁區，射門被擋出，貝爾納多-席爾瓦補射破門，4比2。

傷補時段1分鐘，阿奎羅在禁區內左側得球後傳中，京多安胸部停球後捅射破門，4比3。補時最後一刻，曼市險些扳平比分，德布勞內前場右側任意球傳中，阿奎羅前點飛身衝頂，皮球重重打在邊網上，終於鬆一口氣的克洛普露出會心一笑。

無論如何，一場失利不會對曼市爭冠帶來太大的影響，憑藉前22輪20勝2平62分的優異成績，曼市在本輪先賽的情況下，仍領先第二名的曼聯15分；而利物浦則憑藉這場勝利，積47分，追平曼聯和切爾西，並以淨胜球力壓切爾西，升上第三名。