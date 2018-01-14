七仙井又奪命 遊客拾手機失足死

（浮羅交怡14日訊）浮羅交怡著名七仙井瀑布區近年頻頻發生死亡意外，今早一名男子為了拾起手機而失足掉入水內，疑是頭部受重創當場斃命，成了近兩個月來在當地被奪走的第三條性命。

這起命案發生於早上約9時，受害者是來自彭亨州29歲的阿斯祖安。死者是與一班同事到交怡島遊玩，並於今早結伴到七仙井瀑布區玩水。

滑倒掉入水

據了解，事發時，死者為了要拾起掉落的手機，結果卻不慎滑倒掉入水內，疑是頭部受重創斃命。

浮羅交怡政府消拯隊接獲投報後趕抵現場，但死者已被遊客和拯救隊伍搶救不果。

七仙井瀑布區在過去奪走了不少人命，可說是戲水黑區，但因當地風景怡人和瀑布水清澈，加上有關當局沒將當地列為禁地區，因此依然吸引很多遊客到來戲水。

在過去兩個月，當地也發生2宗命案，即在去年11月21日，27歲肯雅籍男子因不慎失足掉落約9公尺深處的潭底，導致頭部創傷斃命。在事隔約一個月的12月22日，來自吉中雙溪大年的17歲少女，也因失足跌下瀑布水內溺斃。

死者掉水後曾數次掙扎