夏威夷誤發導彈來襲警報 民眾恐慌 州長道歉

（檀香山14日訊）美國夏威夷州緊急事故管理局昨早誤發“導彈來襲”的手機警報訊息，引起民眾恐慌，不少人立即到地下庫避難，更有人嚇得舉家躲進下水道。當局在40分鐘後才澄清是誤發警報，夏威夷日裔州長大衛井下為此公開道歉，並承諾改善機制，防止類似事故再發生。

根據夏威夷民眾的手機截圖顯示，當地時間早上8時07分（大馬時間今天凌晨2時07分）收到一則警報訊息，寫道“夏威夷有彈道導彈來襲威脅，立即尋找地方躲避，這次不是演習”。

當地電視台和電台也中斷正常廣播，改播出一段錄音：“留在室內。如果你在戶外，即時尋找建築物躲避。留在室內遠離窗戶。如果你正在駕車，停在路旁，找建築物躲避及臥在地上。威脅解除時，我們會宣布，這不是演習。”

40分鐘後才澄清

由於夏威夷早前才重啟冷戰時期的防空警報系統，加上朝鮮多次向美國發出威脅及試射彈道導彈，消息傳出後，民眾都陷入恐慌，許多人奔跑找地方躲避，甚至有當地的州眾議員帶同子女躲在浴缸，一起祈禱平安。

警報發出之際，剛好有一批遊客在亞利桑那號軍艦紀念堂內，收看一段關於日軍偷襲珍珠港的影片。他們從手機得悉有導彈來襲後，現場出現害怕、恐慌的情緒，想起當年日軍偷襲一事。

工作人員錯按發送警報

當局直到早上8時43分才發出修正警報訊息，指夏威夷沒有導彈威脅。州長大衛井下解釋，事件涉及人為錯誤，事發前緊急事故管理局的3名工作人員正在換班，有一名工作人員錯誤按鍵，發出了警報。有當地議員說，這次人為錯誤完全不可原諒，要求問責及確保警報系統不再出錯。

正在佛州度周末的總統特朗普已獲知會事件，白宮暫未對事件置評。美國聯邦通訊委員會將就誤發一事介入調查。