【英超聯賽】孫興民5連發平紀錄 熱刺輕鬆吃糖

（倫敦14日訊）在韓國球星孫興民傳射建功締造紀錄幫助下，熱刺於週六展開的第23輪英超聯賽中，主場以4比0完爆“太妃糖”埃弗頓，繼續逼近積分榜前四名，目前多賽一場僅落後第二名的曼聯3分，暫列第五名，領先第六名的阿申納5分。

此役，熱刺主帥波切蒂諾祭出最強陣容，凱恩、阿里、孫興民和埃歷森等球星悉數登場；埃弗頓這邊，土耳其新援托松迎來英超處子秀，魯尼、西古德森和博拉希埋伏在身後。

開場之後，雙方互有攻守，埃弗頓更是在第21分鐘率先進球，不過魯尼近距離頭球接力破門已越位在先，被判無效。僅僅4分鐘後，熱刺便迎來有效進球，埃裡克森左路送出精準的斜長傳，奧裡耶一個非常舒服的保姆球正好喂到孫興民腳下，韓國人輕鬆推射空門，1比0。

華麗轉身助攻凱恩

這是孫興民本賽季打進的第8個球，也是他加盟熱刺以來打進的第40個球，同時還是他在連續5場英超都進球，追平了迪福在2004年創下的紀錄，且讓我們關注韓國人能否在下輪客戰南安普頓時獨享此紀錄！

狀態火爆的孫興民下半場繼續發光發亮，第47分鐘，面對肯尼兇猛的逼搶，孫興民帶著一個彷彿黏在他腳上的皮球，用一個華麗的轉身就甩脫了肯尼，而後一路向禁區衝殺，擺脫了上前防守的霍爾蓋特，在小禁區邊緣將球斜傳凱恩，後者門前輕鬆一點就取得進球，2比0。

第57分鐘，孫興民險些打進個人本場比賽第二球，他在右路帶球內切後弧頂處左腳抽射，皮球重重地砸在左側門柱上彈了出來。僅僅1分鐘後，熱刺重新發起進攻，戴爾接球後冷不丁一個傳中，門前中路的凱恩迅速跟進，挑射破門，3比0。

第80分鐘，孫興民在陷入埃弗頓包圍網前，將球交給禁區中間的阿里，後者腳後跟輕輕一磕，橫傳禁區線上的埃歷森，丹麥人迎球直接抽射破門，4比0，熱刺給埃弗頓狠狠地上了一課。