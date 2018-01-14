【K-WAVE 2 Music Festival 】 Super Junior瘋狂撩妹

久違的Super Junior成員利特、東海、始源、神童、銀赫、藝聲及希澈，相隔5年後再次站在大馬舞台，他們在台上直呼：“我們好想馬來西亞，也好想念你們（粉絲）”，人氣最高的東海向粉絲灌迷湯，一句“我好想念你們，你們有想念我嗎”引來全場尖叫聲不斷，東海繼續啟動電力，大拋飛吻、電眼，讓全場粉絲“暈陀陀”；隊長利特也好可愛，他帶著“小抄”（手機）上台，準備了一連串的馬來文跟粉絲打招呼，一句“Selamat datang， nama saya利特”，再一句“Sudah makan”，誠意加分，此時希澈和始源亦加入幫利特讀小抄，3人擠在一起看手機背馬來文單詞的畫面十分逗趣。

去年12月在韓國啟動《Super Show 7演唱會》的SJ，預告他們今年內將帶著Super Show 7來大馬，利特說：“今天只是熱身（預演），今年我們一定會再回來大馬，你們到時要來現場！”壓軸的SJ猶如上演一場迷你演唱會，一共帶來7首歌曲。演唱長達40分鐘的SJ，結束前神童露出一副嚴肅的表情對台下說：“我有正經的話要對你們說，我此刻是非常認真的，所以也請大家認真一點，我想說：我愛你們。”此話一出全場爆笑。

太妍感恩粉絲貼心