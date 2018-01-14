【K-WAVE 2 Music Festival 】 Super Junior瘋狂撩妹

久違的Super Junior成員利特、東海、始源、神童、銀赫、藝聲及希澈，相隔5年後再次站在大馬舞台，他們在台上直呼：“我們好想馬來西亞，也好想念你們（粉絲）”，人氣最高的東海向粉絲灌迷湯，一句“我好想念你們，你們有想念我嗎”引來全場尖叫聲不斷，東海繼續啟動電力，大拋飛吻、電眼，讓全場粉絲“暈陀陀”；隊長利特也好可愛，他帶著“小抄”（手機）上台，準備了一連串的馬來文跟粉絲打招呼，一句“Selamat datang， nama saya利特”，再一句“Sudah makan”，誠意加分，此時希澈和始源亦加入幫利特讀小抄，3人擠在一起看手機背馬來文單詞的畫面十分逗趣。
去年12月在韓國啟動《Super Show 7演唱會》的SJ，預告他們今年內將帶著Super Show 7來大馬，利特說：“今天只是熱身（預演），今年我們一定會再回來大馬，你們到時要來現場！”壓軸的SJ猶如上演一場迷你演唱會，一共帶來7首歌曲。演唱長達40分鐘的SJ，結束前神童露出一副嚴肅的表情對台下說：“我有正經的話要對你們說，我此刻是非常認真的，所以也請大家認真一點，我想說：我愛你們。”此話一出全場爆笑。
太妍感恩粉絲貼心
少女時代隊長太妍單槍匹馬參與《K-WAVE 2》，近期因為SHINee主音鐘鉉自殺身亡而陷入傷痛情緒的太妍坦言：“我最近因為一些私事，導致心情非常低落……”此時全場高喊“太妍”為她打氣加油，她繼續說：“但是今晚來大馬，看見那麼多支持我的你們（粉絲）都來了，你們的熱情安撫我難過的心情，謝謝你們。”魅力無窮的太妍帶來5首歌曲，她說：“今晚台下的燈飾很漂亮很閃亮，跟我身上的衣服很吻合，也一樣的閃亮”。粉絲高舉“永遠支持太妍”的牌子，她開心之餘也大讚粉絲可愛，希望接下來有機會來馬辦演唱會。
A.C.E打頭陣演出
出道8個月的A.C.E首度前來大馬，對於能夠與一眾前輩韓流歌手一同參與《K-WAVE 2》，5子Chan、東勳、Jun、Jason和Wow坦言非常榮幸，打頭陣演出的A.C.E說：“很開心可以跟那麼多前輩同台，希望今晚演唱會結束後，我們希望很快能再次回到大馬跟你們（粉絲）見面。”
NU'EST W拋送愛心手勢
去年憑著選秀節目《PRODUCE 101》再度人氣翻倍的韓團男團NU'EST，因黃旼炫目前成為限定團WANNA ONE成員，所以JR（金鐘炫）、Aron、白虎（姜東昊）、Ren和黃旼炫則組成NU'EST W子團前來大馬，4子當晚又唱又跳帶來6首歌曲，帶動全場氣氛。
NU'EST W也很會撩妹，特別是萌萌的白虎及隊長JR，他們不時會放電、偶爾拋送小愛心手勢，輕而易舉掀動全場粉絲的尖叫聲。
HALO曾來大馬倒數
於2014年出道的HALO兩年前來過大馬開唱並倒數跨年，對於再次來馬演出，他們都直呼非常開心，特別是大馬粉絲的熱情絲毫不減，隊長Ooon說：“粉絲來接機的同時也為我提前慶生，我真的好感動。“
TAHITI熱愛大馬美食
由申敏在、安素賢（Jerry）、朴美蘇（Miso）和金善映（Ari）組成的TAHITI出道6年首次來大馬，4妮子非常可愛，直呼非常喜歡大馬這個地方，她們也分頭行事，各自找節目，“忙內”（老么）Ari指其哥哥在大馬工作（當導遊），上週五晚她跟哥哥碰面，她還表示非常喜歡大馬的海鮮和街邊小食。喜歡血拼的Miso狂掃不少咖啡和茶葉返回韓國；隊長申敏在則呆在酒店裡，她笑說：“酒店非常棒，所以我不想出去，只想呆在酒店裡面。”