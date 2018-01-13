劈腿年輕嬤 夫拍性愛片示威 妻心碎網上反擊

（新山13日訊）有劈腿記錄的人夫戀上45歲小三，並將兩人性愛自拍短片及露骨對白傳送給妻子，讓妻子飽受打擊。心碎人妻不堪再承受丈夫偷腥劣行，三度貼文自揭丈夫出軌行為，引發網民人肉搜尋，更登上台灣蘋果新聞網熱點新聞。

這對夫妻來自柔佛新山。她在上週四晚上9時至週五凌晨12時許，先後在多個臉書專頁3次發布丈夫與小三親匿照片，更爆料指丈夫瞞著她，在外與老小三秘密交往，因此宣布與丈夫分開。

她在貼文中痛斥與丈夫相識10多年，8年前懷孕期間，已屢次被外面女人騷擾，孩子出生不足1個月，丈夫就拋妻棄子，還將責任推卸責任給她，指這是她的責任。

她指出，丈夫3年前回來，她一時心軟重新開始，但丈夫最後卻劣行難改，棄孩子不顧並花天酒地。自己還工作過度至入院，可是丈夫卻一通電話也沒打來慰問她，一直陪著小三，還回來騙她的錢，現今更為小三放棄家庭。

這起家庭倫理案目前已在網絡上瘋傳。這名人妻說，其夫夫47歲，介入她家庭的小三45歲，兩人1年前開始曖昧，自己蒙在鼓裡，至近期接獲一段小三與丈夫做愛自拍片段，才知道丈夫出軌，非常心痛。

丈夫更不懼人妻接獲做愛的視頻及露骨對白，還挑戰妻子上載到面書，妻子一怒之下在多個社交媒體專頁撰文揭露丈夫惡行，並宣布與他恩斷義絕。

夫挑戰妻上載臉書

這個帖文也登上台灣蘋果新聞網熱點新聞，網聞也揭露這名人妻輸給一名有家庭、有小孩，甚至有孫子的小三。

光明日報記者今日通過人妻面書、小三面書與手機嘗試聯絡兩人，以証實這起新聞。惟，直至下午3時10分尚未獲兩人回應。

這名人妻也在貼文說，不會給丈夫複合機會，要丈夫記著對孩子所作所為，也要求對方不要再來打擾，並譴責小三破壞家庭。

她說，孩子已經不要爸爸，因孩子認為爸爸傷害媽媽，甚至鼓勵她將丈夫劣行放上網，現在只要孩子平安健康、過得開心就滿足。

該人妻也認為，丈夫沒有固定收入，小三免費送上門，喝醉了就一拍即合。

人妻將在網上公開丈夫與小三的對話視頻

女：現在你在哪裡？

男：現在我在香港。

女：現在你跟誰一起？

男：現在我跟XX（小三）一起，接着，就跟XX（小三）做愛。

女：神經，這些我要放上網。

男：放上網

女：是呀，我放上facebook，我認識這個朋友，給XXXXXX（另一友人）他們見識你的人品。

男：好不好

女：XXXXXX（另一友人）你跟我講他是什麼人品，你明天給我知道，我send給你。