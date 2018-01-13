疑生意糾紛尋仇 男子公寓埋手榴彈被捕

（吉隆坡13日訊）一名年約40歲華裔男子疑因生意糾葛而圖在公寓埋手榴彈尋仇，所幸警方及時接獲投報，當場逮捕了這名嫌犯，同時也在現場搜出他埋下的手榴彈，免過一場大禍。

這起事件是於今日10時許，在古仔路鴻圖園的某公寓發生。嫌犯據悉事發前曾向公寓底層洗衣店員工借剪刀挖土，將手榴彈埋在公寓5號電梯後方的溝渠邊。

警方在接獲投報，即刻到現場逮捕嫌犯，當時嫌犯看到警員後企圖逃走，不過還是被警員追捕落網；警方盤問他後得知埋彈地點，馬上派出拆彈組已到場戒備。

警方也已經封鎖現場，出了派出警犬到場進行檢查及搜證外，並在中午12時許疏散所有公寓居民，以策安全。

十五碑警區主任羅斯里助理總監也於下午2時20分抵達現場了解情況，但並未向媒體公佈進一步詳情。

馬華士布爹區分會主席陳元虎是該公寓居民，他在了解情況後向記者指出，嫌犯今早是持電子通行卡進入公寓內。

“嫌犯說他與人有生意糾紛，導致他破產和生活潦倒，但他沒說他從何處得到手榴彈及為何埋在此處。”

洗衣店業者安娜（四十餘歲）說，嫌犯今早10時向她商借鋒利的鐵支，之後他看到桌上的剪刀便說要借剪刀。

“他是告訴我說，他埋了2000令吉在公寓外，準備挖出來；他大約20分鐘後歸還剪刀，但我發現剪刀滿是污泥，而且也已經損壞，因此向他索償了60令吉。”

“我不知道嫌犯原來是在公寓外埋炸彈。他穿著整齊斯文，但說話有點不著邊際，似乎神志不太清醒。”