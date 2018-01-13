反分裂檢舉風暴再擴大 多家大企遭點名

（北京13日訊）中國近日掀起“反分裂國家”的檢舉風暴，愈演愈烈，繼萬豪酒店、達美航空、美敦力、ZARA等企業後，國內外多家大型企業，其中包括香奈兒、寶格麗、梵克雅寶、洲際酒店集團等均遭檢舉，在中國外交部、國家旅遊局、民航局、網信辦等介入下，達美航空、ZARA及美敦力已先後發表道歉聲明，並將錯誤改正，其餘企業則尚未作出回應。

反分裂風暴已上升至外交層面，中國外交部昨天敦促在華外資企業尊重中國主權和領土完整。雖然許多遭點名企業已作出改正，但仍有在華外國企業未採取行動。

馬航等24航空也中招

達美航空捲入風暴後，全球三大航空聯盟（星空聯盟、天合聯盟、寰宇一家）內部多達24家航空公司的官網也被中國媒體發現有類似錯誤。

包括美國聯合航空、荷蘭皇家航空、法國航空、俄羅斯航空、馬來西亞航空、沙地阿拉伯航空、奧地利航空、巴西天馬航空、柏林航空、芬蘭航空、韓亞航空、加拿大航空、美國航空、日本航空、瑞士航空、土耳其航空、印度航空、紐西蘭航空等，在官網的註冊會員訊息、意見與投訴等相關頁面均有將港澳台與中國並列顯示在“國家”、“國籍”欄目的情況。其中，在奧地利航空官網的英文頁面，當顯示台灣時，在其後綴還標註了“中華民國”字樣。

網民群起聲討籲抵制

許多中國網民也隨著檢舉熱潮，不斷登入各個企業的網站，“檢查”他們有沒有把港澳台及西藏列為“國家”。網民更群起聲討，呼籲抵制相關支持“藏獨”、“台獨”的品牌，恐將掀起一波抵制浪潮。

亦有部分網民無限上綱，以涉及薩德風波的韓國企業樂天為例，要求官方對“政治立場”有問顯的外企排查有否消防、衛生、安全等隱患，並要求有關外企道歉並且認真整改，“不然請滾出中國！”

人權組織批荒謬

涉及企業的官網與社交網頁也出現不少抵制性留言，其中ZARA的微博上變出現：“ZARA是家西班牙企業，我們應該支持加泰羅尼亞獨立！”、“道歉並且認真整改！不然請滾出中國！”等言論。

然而，有香港網民對此不太苟同，指中共黨報毫無邏輯，無限放大的追打一個“外國勢力”，再逼他們公開道歉，是最典型的文革模式，更指中國連外企內部事都干涉，“財大氣粗到這地步，簡直是全球公敵”。

人權組織“人權觀察”中國部主任理查森在推特發文批評中方打壓外企的做法是荒謬。

自家企業也犯錯

國航南航列港澳台為國家

中國國際航空及南方航空也被網民發現將台、港、澳列為國家，遭網民猛烈抨擊。另外，當地知名連鎖火鍋店四川海底撈亦捲入這場“涉獨”風波。

有網民在微博上傳國航、南航官網的截圖，痛批“連堂堂中華人民共和國的航空，自己的國際版中、英文網頁中將台灣、香港和澳門標註為國家”。

不接受海底撈道歉

此消息令不少網民疑惑是否也該抵制國航和南航。

曾被中國餐飲百強企業的四川海底撈，被網民指其官網招聘簡介上，把台灣列為“國外”地區。當局昨天已於有關貼文下留言道歉，指查明是顧問公司製作出錯，目前已作出修正。

然而，網民卻認為四川海底撈僅以“評論”方式回應，且將責任推給顧問公司，是不負責的行為。

慘遭企業 消費網封殺

萬豪解約外包商開除員工

最先捲入風波的萬豪酒店首當其衝，一些原定於在萬豪旗下酒店舉行年會的企業紛紛取消訂單，一些大型網絡預訂平台也撤下萬豪旗下的酒店、餐飲等信息。為平息爭端，萬豪國際集團亞太區總裁及董事總經理施康瑞稱，已與涉事外包公司解約，並解雇一名涉事員工。

中國國家旅遊局注意到萬豪道歉後，萬豪仍為旗下一個官方推特賬戶曾給藏獨貼文點讚，昨天約談施康瑞，強調中國主權和領土完整紅線不容挑戰，不可逾越。

施康瑞說，惹出風波的問卷是萬豪聘用第三方外包商發出的，萬豪的工作人員未審核下拉菜單，目前已和相關外包商解除合同。

陸委會駁台為主權國

另外，針對推特事件，施康瑞則表示事件為個別員工的過失，已解僱該員工。

針對中國外交部要求在華外企尊重中國主權及領土完整後，台灣陸委會反駁稱“中華民國是主權國家”，又指國際社會一致高度肯定台灣民主自由，以及人權法治等的成就與發展。陸委會指，“中方任何片面的說法與做法，均無法改變此一客觀事實”。